13. Weißbacher Krappenstecher-Fest, 05. und 06.07.25

Am 5. und 6. Juli lädt Weißbach zum »13. Weißbacher Krappenstecher-Fest« ein! Spaß, Geselligkeit und natürlich das Weißbacher Maskottchen, der Rabe (mundartlich »Krapp« genannt), stehen dabei im Mittelpunkt. Am Samstag, dem 5. Juli, wird das Fest um 14 Uhr mit dem Fassanstich der Herbsthäuser Brauerei und der Trommelgruppe »alujo« eröffnet. Auch die jüngsten Festbesucher werden sich nicht langweilen: Für Kinder ist ein spezielles Rahmenprogramm vorhanden. Ab 20 Uhr spielt die Band »Keep Alive«. Am Sonntag startet das Fest um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Außerdem wird am Sonntag das Puppentheater »Der Rumpelstilz« um 14 Uhr, 15 Uhr und um 16 Uhr aufgeführt. Der traditionelle Krämermarkt rundet das Fest ab. Zum Festausklang spielen ab 17 Uhr die »Sunlights«. Für das leibliche Wohl der Festbesucher wird durch die Weißbacher Vereine bestens gesorgt.

Sa. 5. und So. 6. Juli, Festplatz beim Bürgerzentrum Langenbachtal, www.gemeinde-weissbach.de