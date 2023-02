„150 Jahre Motor des Wandels“: Audi feiert Jubiläum in Neckarsulm

Audi feiert unter dem Motto „150 Jahre Motor des Wandels. Audi Neckarsulm – eine starke Geschichte, eine starke Zukunft“ in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Zu den Festivitäten geladen sind nicht nur Mitarbeitende und langjährige Weggefährt_innen, sondern auch die Öffentlichkeit. Im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum in Neckarsulm hat Audi gemeinsam mit der Stadt Neckarsulm einen Ausblick auf die Aktivitäten im Jubiläumsjahr gegeben.

1873 gründeten Christian Schmidt und Heinrich Stoll in Riedlingen das Unternehmen, aus dem sich die legendäre Marke NSU und der heutige Audi-Standort Neckarsulm entwickelten. Zum 150-jährigen Jubiläum entsteht aktuell die Sonderausstellung „150 Jahre NSU – Innovation, Wagemut und Transformation“ mit vielen Highlights aus der historischen Fahrzeugsammlung. Bei der Ausstellung handelt es sich um ein gemeinsames Projekt von Audi Tradition und dem Deutschen Zweirad- und NSU-Museum Neckarsulm – zu sehen ab dem 14. Juni im Audi Forum Neckarsulm und im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum Neckarsulm. Neben der gemeinsamen Ausstellung arbeiten Audi Tradition und das Deutsche Zweirad- und NSU-Museum auch an einer Sonderpublikation: Interessierte können sich auf spannende Fachbeiträge freuen, die Einblicke rund um das Jubiläum und das Unternehmen NSU geben.

„Wir sind stolz, dass sich der Audi-Standort Neckarsulm in 150 Jahren immer wieder gewandelt und neu erfunden hat. Insbesondere an der starken Marke NSU lässt sich die Entwicklung der Mobilität beeindruckend nachverfolgen: von Fahrrädern über Motorräder bis hin zu Automobilen. Und es geht weiter: Aktuell befinden wir uns wieder in einer großen Transformation“, sagt Fred Schulze, Werkleiter Audi Neckarsulm.Untrennbar mit der Unternehmensgeschichte verbunden ist die Stadt Neckarsulm, leitet sich doch der Firmenname NSU von der Stadt an Neckar und Sulm ab. „Die Stadt Neckarsulm ist gemeinsam mit dem Audi Standort über die Jahrzehnte gewachsen. Dass wir das Jubiläum zusammen feiern, unterstreicht die Verbindung einmal mehr,“ sagt Oberbürgermeister Steffen Hertwig. „Wir freuen uns auf das vielseitige Jubiläumsprogramm und danken allen Beteiligten für die Zusammenarbeit und die Ausarbeitung.“

Aktuelle und ehemalige Audianer_innen sowie Familien und Freunde feiern das Jubiläum am 8. Juli bei einem Familientag – unter anderem mit einem Bühnenprogramm, Livemusik, Kinderunterhaltung und Fahrzeugausstellungen. „Nur durch die Solidarität und den Zusammenhalt der Belegschaft können wir heute stolz auf 150 Jahre zurückblicken. Die Audianer_innen haben stets um den Standort gekämpft und das Werk zu dem gemacht, was es heute ist“, sagt Rainer Schirmer, Betriebsratsvorsitzender Audi Neckarsulm.

Am 16. September feiert auch die Öffentlichkeit wieder mit: Anlässlich eines Fantreffens vor allem für Liebhaber_innen der Marke NSU am und im Audi Forum erleben interessierte Besucher_innen neben zahlreichen historischen Fahrzeugen ein abwechslungsreiches Programm rund um das Jubiläum und Attraktionen für Kinder. Am Abend wartet mit dem Konzert der Audi Bigband ein besonderes Highlight.