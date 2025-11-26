16. Göppinger Nachtnarrenspung: Tausende Hästräger in der Stauferstadt, 10.01.25

Traditionell lädt die 1. Narrenzunft Göppingen e.V. am Samstag nach Dreikönige zum großen Göppinger Nachtnarrensprung ein. Am Samstag, 10. ­Januar werden die Galgenberghenker, Stadthexen und Strochiana durch die Göppinger Innenstadt ziehen und bleiben nicht allein: Mit über 80 Gruppen und Zünften, die aus allen 13 Regionen Baden-­Württembergs, sowie aus Bayern und Rheinland- Pfalz anreisen kann man von einem Landesnarrentreffen in Göppingen sprechen. Bereits zum vierten Mal wird auch der Faschingsverein Kuckuck Sonneberg e.V. aus der Göppinger Partnerstadt, dem thüringischen Sonneberg, mit von der Partie sein.

Der Göppinger Nachtnarrensprung steht in der Tradition der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet und hat sich in den letzten Jahren zu einem Highlight in der gesamten Region entwickelt. Ab 15 Uhr wird es auf dem Göppinger Schlossplatz nicht nur viel zu sehen sondern auch zu hören geben.

Beim Gugga Monsterkonzert versammeln sich die Lumpenkapellen, Fanfaren und Guggamusiker zu einer Serenade der schrägen Töne. Ab 16 Uhr schlängelt sich dann der Umzug mit den circa 3.000 Hästrägern vom Schlossplatz aus durch die Gassen der Innenstadt. Über den Marktplatz, den Kornhausplatz wird bis hin zur Freihofturnhalle gezogen. Entlang der Strecke werden die Göppinger Gastronomen die bis zu 5.000 erwarteten Gäste mit allerhand kulinarischen Köstlichkeiten versorgen. Und natürlich wird auch den kleinen Gästen neben dem Schauspiel der finsteren Hexen und Narren im farbenfrohen Häs etwas geboten. An Bonbons fehlt es den mitlaufenden Zünften nämlich sicherlich nicht. Im Anschluss an den Umzug wird die große Narrenparty auf dem Freihofturnhalle stattfinden, ein buntes Treiben im umliegenden Narrendorf sowie in allen Göppinger Kneipen entlang der Umzugsstrecke.

15 Uhr: Gugga Monsterkonzert auf dem Schlossplatz

16 Uhr: Umzugsbeginn, anschliessend große Narrenparty in der Freihofturnhalle Narrendorf an der Freihofturnhalle

Das Umzugsabzeichen wird vor und während des Umzugs in den Gassen für 4 € verkauft.

Göppinger Nachtnarrenspung, Sa. 10. Januar, Innenstadt, Göppingen, www.nachtnarrensprung.de