16. Langenburger Herbsttage, 04. und 05.10.25

Markt. Natur. Kultur, das ist die Seele der Langenburger Herbsttage, der Kunst-Handwerker- und Genießermarkt das Herzstück und das Innere Städtle der Tummelplatz. Nach einem Start als kleiner Erntemarkt unter den Linden, passend zum Erntedank mit saisonalen und regionalen Produkten und einem kulturellen Rahmenprogramm, haben sich die Herbsttage zu ­einem festen Bestandteil des Langenburger Markt- und Kulturgeschehens entwickelt. Zu Markt, Natur, Kultur kamen Kunst, Handwerk und Genuss dazu. Und so sind die Langenburger Herbsttage auch im 16. Jahr ihrem Ursprung treugeblieben: Eine kleine, feine Veranstaltung, die sich aus dem Rennen um Superlative ausklinkt. Klein und fein ist auch der Markt mit einem exquisiten Angebot, das auf Kunst, Handwerk und Genuss setzt. Langenburgs Lange Tafel mitten auf der Hauptstraße im Inneren Städtle lädt zum Zusammenkommen, Schauen, Schwätzen, und Genießen ein: die Köstlichkeiten des Marktes fürs leibliche Wohl, Straßenmusik, Zirkus und Handwerk. ­Drumherum und mittendrin gibt es Theater, Ausstellungen, Kreatives, Offenes, Spiele drinnen und draußen – auch für junge Gäste. Ein Angebot, aus dem sich die Besucher ein individuelles Programm zusammenstellen können – für zwei Nachmittage, einen Tag oder das gesamte Wochenende.

Das Marktangebot aus Kunst und Handwerk ­umfasst Beton, Flechterei, Gartendeko, Glas, Holz, ­Indisches, Kalligrafie, Karten, Kerzen, Kleidung, Körbe, Kupferwerk, Leder, Näh und Strick, Outdoor, Papier, Patchwork, Perlen, Schalen, Schals, Schmuckwerk, Seifen, Seilwerk, Wachs und Walk. Dazu Genuss aus Antipasti, Asia, Bier, Bratwurst, Brot, Café, Cocktails, Crêpes, Destillaten, Dips, Dünnele, Eis, Essig, Gewürzen, Hefe, Hofladen, ­Honig, Kässpätzle, Kürbis, Likör, Limonade, ­Macarons, Mandel, Nougat, Pizza, Salz, Seelen, Sekt, Sirup, Spirituosen, Suppen, Tees, Waffeln, Wein, Wild und Zucker.

Die Innenstadt-Durchfahrt bleibt an beiden Tagen gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert. Parkplätze gibt es ohne Buspendel am Freibad In der Strut, am Wasserturm bei der Stadthalle, auf dem Firmenparkplatz der Farmbau am InnoPark am See und auf dem Schlossparkplatz mit ausgewiesenen Behindertenparkplätzen.

16. Langenburger Herbsttage, Sa. 4. Oktober, 14 bis 18 Uhr, So. 5. Oktober, 11 bis 18 Uhr, Langenburg, www.langenburg.de