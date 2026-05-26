16. Niedernhaller Stadtfest, 13. und 14.06.26

Das Niedernhaller Stadtfest ist mittlerweile weit über die Stadtmauern hinaus bekannt. Schon heute freuen sich viele Gäste aus Nah und Fern auf den Startschuss am 13. Juni. Um 16 Uhr findet die Eröffnung durch Bürgermeister Beck mit einem zünftigen Bierfassanstich statt. Mit dabei sind die Herbsthäuser Brauerei, die Niedernhaller Stadtkapelle, die ab 17 Uhr spielt, und der Kindergarten Giebelheide mit einer besonderen Aufführung. Um 19.30 Uhr sorgt Florian Rutsch alias »Flyan805« aus der Region Heilbronn für Stimmung und um 20 Uhr liefern die »Blauen Blitze«, die Rope Skipper des TSV Niedernhall, eine tolle Show. Ebenfalls ab 20 Uhr spielt in der Kelter der »Aalbachtaler Franken« und auf der Bühne in der Hauptstraße spielt ab 21 Uhr die Band »Snow«. Zudem wird von 22 bis 24 Uhr eine Illumination am Rathaus geboten und um 22.15 Uhr sorgt eine Feuershow mit Feuerflug für Schauwerte.

Der Sonntag wird um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kelter eröffnet, zudem spielen dort von 13 bis 17 Uhr die »Sunlights.« Auf der Bühne vor dem Rathaus spielt ab 13 Uhr die Jugendabteilung der Niedernhaller Stadtkapelle und von 14 bis 15 Uhr treten beim TSV-Showblock die Bambinis, 4Passion, Feel the Beat und die Lollipops auf. Die Blauen Blitze führen noch einmal ihre Rope-Skipping-Show auf. Ab 16 Uhr beeindruckt die Zaubershow von Chris Fontagnier und um 17 Uhr sorgt die Trommelgruppe »alujo« für mitreißende Rhythmen. Kinder kommen im Kelterhof auf ihre Kosten: Von 13 bis 17 Uhr wird Kinderschminken geboten und das Prinzessin-Gisela-Theater führt die Stücke »Der Zauberer Gruselix« und »Der verschwundene Käse« auf. Auf der Bühne in der Hauptstraße sorgt die BZN-Band »Nachsitz Nation« von 11 bis 12 Uhr für Stimmung, von 12 bis 14.30 Uhr spielen »Ed’s Cafe unplugged« und den musikalischen Abschluss macht die Band »June«. Nach dem Ende des Stadtfestes findet ab 19 Uhr in der Kelter Public Viewing mit Bewirtung der Vereine statt.

Programmhighlights

Sa. 13. Juni, 16 Uhr: Eröffnung

17 Uhr: Niedernhaller Stadtkapelle, Walking Act Band auf dem Festgelände

19.30 Uhr: »Flyan805«

20 Uhr: Rope Skipping Show »Aalbachtaler Franken«

22.15 Uhr: Feuershow mit Feuerflug

So. 14. Juni, 10.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

11 Uhr: Nachsitz Nation

12 Uhr: »Ed‘s Cafe Unplugged«

13 Uhr: Jugend der Niedernhaller Stadtkapelle

14 Uhr: TSV Show Block

15 Uhr: June

17 Uhr: Trommelgruppe alujo

16. Niedernhaller Stadtfest, Sa. 13. und So. 14. Juni, Niedernhall, Vollständiges Programm unter: www.niedernhall.de