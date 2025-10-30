16. winterlicher Markt in Weißbach, 22.11.25

Die Gemeinde Weißbach lädt herzlich ein zum »winterlichen Markt« auf dem Festplatz beim Bürgerzentrum Langenbachtal in Weißbach. Zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr freuen sich die Veranstalter auf ein buntes Treiben bei Glühwein, Punsch, Hot Aperol und kulinarischen ­Leckereien wie Waffeln, Kartoffelsuppe, Sandwiches, Spiralkartoffeln u.v.m., sowie einem gemütlichen Marktgeschehen. Außerdem gibt es viele selbstgemachte und gebastelte Produkte von Hobbykünstlern. Der Markt wird ab 15.30 Uhr vom Posaunenchor musikalisch umrahmt und bietet die ideale Einstimmung auf die winterliche Zeit. Die Gemeinde Weißbach sowie alle Standbetreiber freuen sich, mit den Besuchern einen stimmungsvollen Tag zu verbringen.

Sa. 22. November, 14.30 Uhr, Festplatz beim Bürgerzentrum ­Langenbachtal, Weißbach, www.gvv-mittleres-kochertal.de