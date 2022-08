17. Mittelalterliches Burgfest Stettenfels: Stuntreiter, Gaukler und Burgerstürmung

Von 16.-18. September wird die Vergangenheit auf Burg Stettenfels wieder zum Leben erweckt, wenn über 300 Mitwirkende beim Mittelalterlichen Burgfest Einzug in die alten Mauern halten. In den Innenhöfen, im Burggraben und entlang der Wege bauen wieder zahlreiche Handwerker und Kaufleute ihre Zelte und Buden auf. Höhepunkt sind die Ritterturniere zu Pferde: Erstmals konnte die Gruppe »Arturius« dafür gewonnen werden, die bereits in zahlreichen Kinoproduktionen mitwirkte. Die Besucher dürfen sich auf ein temporeiches Turnier freuen. Den Abschluß des Veranstaltungstages schließlich bildet die aufwendig inszenierte Feuershow des Ritterordens Jagsthausen.

17. Mittelalterlichen Burgfest

Fr. 16. bis So. 18. September, Burg Stettenfels

www.mittelalterfest.net