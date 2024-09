177. Cannstatter Volksfest ab 27. September

Am 27. September ist es wieder so weit: Das Cannstatter Volksfest wird durch Oberbürgermeister Frank Nopper im »Grandl‘s Hofbräu-Festzelt« vom Festwirt Marcel Benz eröffnet. Bis zum 13. Oktober, also ganze 17 Tage lang, werden mehr als vier Millionen Besucher zum Wasen pilgern. Mit rund 300 Schaustellerbetrieben auf dem fast 16 Hektar großen Gelände ist das Cannstatter Volksfest das größte Schaustellerfest Europas. Das Fest hat eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1818 zurückreicht. Es wurde vom württembergischen König Wilhelm I. und seiner Frau Katharina ins Leben gerufen, um die landwirtschaftlichen Errungenschaften des Königreichs zu feiern und der Bevölkerung nach einer verheerenden Hungersnot zu helfen. Ein besonderes Highlight des Cannstatter Volksfests ist der traditionelle Volksfestumzug, bei dem geschmückte Wagen, Trachtengruppen und Musikkapellen durch die Straßen ziehen. Der Umzug mit über 3.500 Mitwirkenden vom Cannstatter Kursaal zum Cannstatter Wasen zieht jedes Jahr Tausende von Zuschauern an. Das farbenfrohe Spektakel, das die Verbundenheit der Region mit ihren Traditionen zum Ausdruck bringt, findet in diesem Jahr am 29. September statt. Beim VVS-Tag am Montag, 30. September dürfen sich die Fahrgäste des VVS auf Vergünstigungen bei den Fahrgeschäften freuen. Die beiden Volksfest-Mittwoche (2. und 9. Oktober) sind traditionell Familientage. Ab 12 Uhr gibt es Ermäßigungen und zahlreiche Attraktionen für die kleinen Wasen-Gänger wie Stelzenläufer, Ballon-Künstler, das Märchenkarussell, Glitzertattoos oder ein Glücksrad. Das große Finale und den eindrucksvollen Schlusspunkt des 177. Cannstatter Volksfestes wird das Musikfeuerwerk am Sonntag, 13. Oktober ab 21.30 Uhr sein, bei dem der mehrfache Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner zu einem Medley bekannter Hits Farben und Lichter an den Stuttgarter Himmel zaubern wird

Fr. 27. September: Eröffnung durch OB Frank Nopper

So. 29. September: Festumzug, Start um 10:40 Uhr am Kursaal Bad Cannstatt

Mo. 30. September: VVS-Tag

Mi. 2./9. Oktober: Familientag

177. Cannstatter Volksfest,

27. September bis 13. Oktober, Neckarpark, Stuttgart,

www.cannstatter-volksfest.de