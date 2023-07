18. Fürstliche Gartentage auf Schloss Langenburg

Vom 1. bis zum 3. September werden zum 18. Mal die Tore auf Schloss Langenburg für die Fürstlichen Gartentage geöffnet. Über 170 ausgewählte Aussteller präsentieren rund um das imposante Schloss sowie im Marstall und der Orangerie ihre Ideen für den Garten und das stilvolle Wohnen.

Mit über 20.000 Besuchern zählen die Fürstlichen Gartentage auf Schloss Langenburg zu den größten und beliebtesten Gartenmessen in Süddeutschland. Die Vorträge finden im Vier-Jahreszeiten-Saal statt und beschäftigen sich mit dem Thema kostbares Nass – Wasser im Garten. Zum einen werden unsere Sommer zunehmend heißer und trockener, andererseits mehren sich Starkregenereignisse. Wir müssen unsere Gärten auf diesen Wandel vorbereiten. Es geht darum, Wasser zu sparen, Wasser für die spätere Nutzung zurückzuhalten und durch Versickerung die Grundwasserneubildung zu fördern. Durch die richtige Pflanzenauswahl, durch Verschattung und mit Hilfe von Zisternen kann der Trinkwasserverbrauch im Garten deutlich reduziert werden. So muss auch in Zukunft auf das Wasser als gärtnerisches Gestaltungselement nicht verzichtet werden.

Die Fürstlichen Gartentage bieten wieder eine große Fülle an blühenden, mehrjährigen Pflanzen an und ermöglichen es uns, noch einmal Farbe in den spätsommerlichen Garten zu bringen. Aber auch für einen farbenfrohen Frühling kann man sich auf den Gartentagen eindecken. Es beginnt die Pflanzzeit für die Zwiebeln und Knollen der Frühlingsblüher. Auf den Gartentagen erhält man dazu eine große Auswahl sowie die dazugehörige fundierte Beratung.

Auf den Fürstlichen Gartentagen finden die Besucher eine Vielzahl von hochwertigen Gastronomieständen, welche einladend auf dem Gelände verteilt sind. In den Biergärten, Weinlauben und auf den Caféterrassen werden zahlreiche Hohenloher Spezialitäten und internationale Köstlichkeiten angeboten. Dazu gibt es zahlreiche Gartenkonzerte im Renaissance-Innenhof sowie im Barockgarten. Der beeindruckende Blick in das liebliche Jagsttal trägt mit zur Einzigartigkeit der Langenburger Gartentage bei. Wie in den vergangenen Jahren ist das Deutsche Automuseum für die Besucher der Gartentage kostenfrei zugänglich und bietet so für den Autoliebhaber eine willkommene Alternative zu der ausgedehnten Gartentage-Shoppingtour. Das Schloss Langenburg liegt im Hohenloher Land in Baden-Württemberg. Nur 10 km von der Autobahn A6 Nürnberg-Heilbronn Ausfahrt 44 Ilshofen entfernt, ist es gut von den Räumen Stuttgart und Nürnberg erreichbar.

Fürstliche Gartentage

Fr. 1. bis So. 3. September Schloss Langenburg

www.garten-schloss-langenburg.de