18. Regionaler Bauernmarkt im Kurpark Bad Mergentheim

Unter dem Motto: »Fit mit Produkten aus der Region – Genießen und Erleben« erwartet die Besucher des 18. Regionalen Bauernmarktes erneut abwechslungsreiche Unterhaltung, Informationen und eine Vielfalt an Produkten. Am Sonntag, 11. Juni findet von 11 bis 18 Uhr im Kurpark ein buntes Markttreiben statt. Bäuerliche Familienbetriebe und Firmen bieten im Kurpark und in der Wandelhalle die unterschiedlichsten Produkte an: Bauernbrot-, Wurst- und Fischspezialitäten, Demeter-Schafskäse, hausgemachte Marmeladen sowie Hefegebäck, Gewürzsalze, Senf-Dips, Essig- und Feinkostspezialitäten – die Palette der angebotenen Produkte ist abwechslungsreich und vielfältig. Ergänzt wird das kulinarische Angebot u. a. mit Natur(-wärme)kissen, Korbwaren, Sonnenhüten, Gartenkunst und -accessoires, Gartenfiguren und Holzdekorationen sowie Kosmetikprodukten aus Stutenmilch oder Salzlampen. An Köstlichkeiten zum sofortigen Verzehr findet sich beim 18. Regionalen Bauernmarkt im Kurpark ebenfalls ein großes Angebot: vom klassischen Grill-Steak über Käsespätzle, Pommes und Forellenbratwurst, Falafel oder verschiedene Nudeltöpfle, bis zu Kaffee und Kuchen. Weitere größere und kleinere Speisen, Wein, Sekt, Bier und alkoholfreie Getränke sorgen dafür, dass beim Bummeln über den Markt garantiert niemand Hunger oder Durst haben muss. Für einen süßen Abschluss sorgen Bauernhofeis, Crêpes und Erdbeerdesserts. Von 11 bis 12.30 Uhr sorgt die Stadtkapelle Bad Mergentheim im Musikpavillon für die musikalische Unterhaltung. Gegen 14 Uhr stellt dann das Kurensemble Bad Mergentheim sein Können unter Beweis. Für die jüngeren Besucher wird Kinderschminken und Basteln angeboten. Der Eintritt ist frei.

So. 11. Juni, 11 bis 18 Uhr, Kurpark Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de