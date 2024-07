19. Fürstliche Gartentageauf Schloss Langenburg von 30. August bis 1. September

Vom 30. August bis zum 1. September werden zum 19. Mal die Tore auf Schloss Langenburg für die Fürstlichen Gartentage geöffnet. Über 170 ausgewählte Aussteller präsentieren rund um das imposante Schloss sowie im Marstall und der Orangerie ihre Ideen für den Garten und das stilvolle Wohnen. Mit über 20.000 Besuchern zählen die Fürstlichen Gartentage auf Schloss Langenburg zu den größten und beliebtesten Gartenmessen in Süddeutschland. Die Vorträge finden im Vier-Jahreszeiten-Saal statt und beschäftigen sich in diesem Jahr mit dem spannenden Thema Lebensraum Garten: Unsere Gärten können eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, dem Artensterben unserer heimischen Flora und Fauna entgegen zu wirken. So gibt es in Baden-Württemberg 355 bedrohte Pflanzenarten, die Zuflucht im Garten finden können. Auch für einen Teil der bedrohten Tierarten kann der Garten zu einem wichtigen Lebensraum werden. All diese Naturschutzgedanken sollen in Kombination mit der Erholungsfunktion und dem Gestaltungswillen der menschlichen Bewohner gedacht werden. So entwickelt sich der Garten zu einem Lebensraum für den Menschen zusammen mit einer Vielzahl an wertvollen Tier- und Pflanzenarten.Die Fürstlichen Gartentage bieten wieder eine große Fülle an blühenden, mehrjährigen Pflanzen an und ermöglichen es, noch einmal Farbe in den ­spätsommerlichen Garten zu bringen. Aber auch für einen farbenfrohen Frühling kann man sich auf den Gartentagen eindecken. Es beginnt die Pflanzzeit für die Zwiebeln und Knollen der Frühlingsblüher. Auf den Gartentagen erhält man dazu eine große Auswahl sowie die dazugehörige fundierte Beratung.Auf den Fürstlichen Gartentagen finden die Besucher eine Vielzahl von hochwertigen Gastronomieständen, welche einladend auf dem Gelände verteilt sind. wol

19. Fürstliche Gartentage, Fr. 30. August bis So. 1. September, 9.30 bis 18.30 Uhr, Schloss Langenburg, schloss-langenburg.de