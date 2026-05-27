190. Lichtensterner Jahresfest, 28.06.26

Mit der Jahreslosung »Gott spricht: Siehe ich mache alles neu!« lädt die Evangelische Stiftung Lichtenstern herzlich zum 190. Jahresfest ein. Ein Tag voller Musik, Begegnungen und einem vielfältigen Programm auf dem historischen Klostergelände. Auf dem weitläufigen Gelände laden zahlreiche Bastel- und Mitmachaktionen dazu ein, kreativ zu werden und Neues auszuprobieren. Ein besonderes Highlight ist der Rollstuhlparcours, der auf eindrucksvolle Weise Perspektiven wechseln lässt. Wer gerne stöbert, wird an den Marktständen fündig. Den ganzen Tag gibt es an verschiedenen Orten auf dem Gelände Musikdarbietungen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

So. 28. Juni, ab 10 Uhr, Evang. Stiftung Lichtenstern, Löwenstein, www.lichtenstern.de