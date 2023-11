»Komm als Gast, geh als Freund!« Unter diesem Motto lud die Stadt Eberbach im vergangenen Jahr zu ihrem ersten Winterdorf ein. Nach dem schönen Erfolg warten auf dem Neuen Markt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Stände und Angebote für die ganze Familie.

In der Zeit vom 30. Dezember 2023 bis zum 14. Januar 2024 lädt das 2. Eberbacher Winterdorf zum Besuch auf dem Neuen Markt in Eberbach ein. In gemütlicher Atmosphäre bietet der Markt kulinarische Köstlichkeiten für jeden Geschmack und Unterhaltung für die Kinder mit einem beliebten Kinderkarussell. Angeboten werden Steh- und Sitzplätze, auch gewärmt unter einem Zeltdach und, passend zur Jahreszeit, natürlich Glühweinspezialitäten und weitere Getränke aller Art wie Eierpunsch, Kinderpunsch, Kakao, Bier und Softdrinks, sowie verschiedene Speisen wie gebrannte Mandeln, Magenbrot und Schokofrüchte, das beliebte Spritzgebäck Churros, süße und salzige Crêpes, Langos süß und herzhaft und frisch zubereitete Spezialitäten vom Grill.

Das 2. Eberbacher Winterdorf bietet zudem die Möglichkeit, Silvester mal ganz anders zu erleben. Ab 19 Uhr wird mit DJ Layro auf dem Neuen Markt der Jahreswechsel gefeiert und um Mitternacht mit einem Glas Sekt angestoßen.

Die Idee für das Eberbacher Winterdorf kam Veranstalter Sammy Zimmermann 2022 während der Corona-Pandemie: »Ich war mit meinem Langos-Stand auf dem Ersatz-Kuckucksmarkt, den die Stadt veranstaltet hatte. Dort stellte ich fest, wie bereitwillig und gerne die Eberbacher rauskommen und etwas in ihrer Heimatstadt unternehmen. Und da kam mir der Gedanke, warum nicht zusätzlich zum dreitägigen Weihnachtsmarkt auch im Winter etwas anbieten, das kommt doch bestimmt gut an bei den Eberbachern.« Deshalb stellte er das Eberbacher Winterdorf unter das Motto: »Komm als Gast, geh als Freund!«

Ein aktuelles Programm wird jeweils über die Tagespresse veröffentlicht.

Das Winterdorf ist täglich durchgehend geöffnet von 12 Uhr – 21 Uhr, an Silvester bis 2 Uhr (Musik bis 24 Uhr).

Sa. 30. Dezember bis So. 14. Januar, 12 bis 21 Uhr, Neuer Markt, Eberbach, www.eberbach.de