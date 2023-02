2. Frühlingsmarkt in Tamm

Eine Woche vor Ostern schmückt sich die Stadt Tamm nach der sehr erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr zum zweiten Mal mit einem Frühlingsmarkt.

Die Besucher erwartet auch in diesem Jahr auf dem Rathausplatz und im Bürgersaal Tamm ein vielfältiges Frühlingsmarkt-Angebot. Am Palmsonntag, dem 2. April läuten hier bis zu 50 Aussteller aus der Region und darüber hinaus die beginnende Osterzeit ein. Angeboten wird ein buntes und kreatives Sortiment aus Handwerk, Kunst-Handwerk, Garten und Floristik. Das große vielfältige Angebot an saisonalen Frühblühern, Kräutern- und Kräuterprodukten sowie Frühlingskörben, Stauden und Gehölze kommt von regionalen Gärtnereien aus Sachsenheim und Möglingen die ihre Pflanzen alle selbst anbauen. Eine Floristin und eine Spezialistin für Naturgärten bereichern das Angebot. Ergänzt wird das Frühlings-Sortiment durch Schmuck, Seifen, Gedrechseltes, Garten- und Balkon-Keramik und vielfältige Osterdekoration. Alles »Handmade«. Es gibt innovative Upcycling-Produkte aus recycelten Materialien und Angebote von Hobbykünstlern aus Tamm. Kleine Manufakturen bieten unter Anderem Gartenmöbel aus Holz und Kinderspielzeug aus Holz an. Honig und sonstige »Bienenprodukte« locken Besucher. Ein ganz besonderes Highlight ist die Gmünder BonBon Manufaktur »Bonbole«– die vorführt wie ihre köstlichen BonBons entstehen.

Auf dem Markt ist das Thema Inklusion ebenfalls ein Augenmerk. Hier werden vielfältige Oster-Dekorationen von den Auszubildenden des Hauswirtschaftsbereiches der Karlshöhe zu sehen sein. Im Zuge ihrer Ausbildung zur Hauswirtschafter*In werden in Tamm unter anderem selbst hergestellte Deko-Artikel für Ostern, Geschenkartikel aus Papier und Stoff, Osterkarten aber auch gebackene Osterhasen angeboten. Die Lederschmiede aus Stuttgart, ein Sozialunternehmen im Caritasverband für Stuttgart e.V. kommt ebenfalls mit ihren Taschen, Gepäck- und Geschenkartikel aus Leder, Plane, Filz und anderen Trendmaterialien. Sie bietet betreute Arbeitsplätze und Qualifizierungsangebote für sozial Benachteiligte und andere Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten.

Kulinarisch abgerundet wird das Angebot auf dem Markt unter anderem vom inklusiven Unternehmen »Rudolfs Küche & Café« aus Stuttgart in dem Menschen mit Einschränkungen auf dem ersten Arbeitsmarkt Beschäftigung gefunden haben. Bei

»I Love Mauldasch« kommen Burger-Fans auf Ihre Kosten – hier gibt es Maultaschen aller Art zu genießen. Außerdem gibt es Crepes von und mit der Creperie Tricolore und eine Espresso- und Kaffee-Bar mit interessanten Kaffee-Köstlichkeiten.

Frühlingsmarkt Tamm

So. 2. April, 11 bis 17 Uhr,

Innenstadt, Tamm

www.tamm.org