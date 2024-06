2. Ubuntu AfrikaFiesta in Göppingen

»Ubuntu« ist ein tief in der afrikanischen Philosophie verwurzeltes Bantu-Wort und bedeutet »Menschlichkeit«. Die Afrika Fiesta bringt ein Stück des Kontinents nach Göppingen mit vielen Aktivitäten, die die reiche Kultur Afrikas feiern. Beim Afrikanischen Markt bietet sich die Möglichkeit die Aromen an Afrikas mit traditionellen afrikanischen Speisen und Getränken zu entdecken und sich auf eine kulinarische Reise zu begeben. Mitreißende Auftritte afrikanischer Bands und DJs, die eine Mischung aus traditioneller und moderner Musik präsentieren laden zum Tanzen ein. für Kinder werden kreative Workshops zum Basteln, Malen und Spielen rund um das Thema Afrika angeboten. Bei den Märchenstunden dürfen Kinder in afrikanische Märchen eintauchen Traditionelle und zeitgenössische afrikanische Kunstwerke bieten außerdem eine visuelle Reise durch die afrikanische Kunstgeschichte.

Fr. 7. Juni bis So. 9. Juni 2024, Bahnhofsstraße Göppingen,

sompon.org/ubuntu-fiesta-goeppingen