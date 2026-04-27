2. Weinsberger Weibertreufest (9. & 10.5.26)

Die Stadt Weinsberg sowie örtliche Vereine und Institutionen laden herzlich zum 2. Weibertreufest ein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf vielfältige Bewirtung, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sowie zahlreiche Mitmachstationen für Jung und Alt freuen. Auf dem zentralen Festplatz am Grasigen Hag können sich die Gäste mit Currywurst, Pommes, Hot Dogs, Gyros, Falafel Schnitzelweck, Salat, vegetarischen und vegane Alternativen, Kuchen, Churros und Waffeln sowie alkoholfreien und alkoholischen Getränken stärken. Die Veranstalter laden herzlich ein, gemeinsam zu feiern und unvergessliche Momente zu erleben.

Sa. 9. & So. 10. Mai, zwischen Kernerhaus & Burgruine Weibertreu, Weinsberg, www.weinsberg.de