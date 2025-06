20. Fürstliche Gartentage: Grüner geht immer, 05. bis 07.09.25

Vom 5. bis 7. September werden die 20. Fürstlichen Gartentage auf Schloss Langenburg gefeiert. Rund um das imposante Schloss sowie im Marstall und der Orangerie präsentieren wieder über 170 ausgewählte Aussteller ihre Ideen für den Garten und das stilvolle Wohnen. Die Fürstlichen Gartentage auf Schloss Langenburg zählen mit über 20.000 Besuchern zu den größten und beliebtesten Gartenmessen in Süddeutschland – und wer sie mal besucht hat, der weiß auch warum. Die einmalige Lage hoch über dem lieblichen Jagsttal, das eindrucksvolle Schloss und die zahlreichen Gärten, Höfe und Parkflächen kommen mit den liebevoll gestalteten Ständen erst so richtig zur Geltung. Das historische Schlossgelände zeigt sich zu den Fürstlichen Gartentagen von seiner schönsten Seite.

Die Fürstlichen Gartentage stehen 2025 unter dem Motto: »Grüner geht immer«. Eine Umgebung mit vielen Pflanzen erhöht unser Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf unsere Gesundheit aus. Das Grün in unseren Siedlungen kühlt das lokale Klima und trägt zur Versickerung bei Starkregenereignissen bei. Pflanzen filtern Luftschadstoffe und reduzieren den Verkehrslärm. Pflanzen können artenreiche Lebensräume schaffen und zu unserer gesunden Ernährung beitragen. All diese Erkenntnisse sind nicht neu, aber sie sind aktueller denn je. Die diesjährigen Gartentage bieten Anreize und Ideen für mehr Grün in der Stadt, in unseren Gärten, an unseren Fassaden, auf unseren Wegen und auf unseren Dächern.

Auf den Fürstlichen Gartentagen finden die Besucherinnen und Besucher wieder eine überwältigende Vielfalt an Kräutern, Stauden, Rosen und Gehölzen. Die Gäste erwartet darüber hinaus ein großes Angebot an Accessoires, Gartenausstattung und Gartenmöbeln. In den Innenräumen werden auserlesene Ideen für das stilvolle Wohnen präsentiert. In den Biergärten, Weinlauben und auf den Caféterrassen werden neben Hohenloher Spezialitäten auch die verschiedensten internationalen Köstlichkeiten angeboten. Dazu gibt es zahlreiche Gartenkonzerte im Renaissance-Innenhof sowie im ­Barockgarten. Wie in den vergangenen Jahren ist das Deutsche Automuseum für die Besucher der Gartentage kostenfrei zugänglich und bietet so für den Autoliebhaber eine willkommene Alternative zu der ausgedehnten Gartentage-Shoppingtour.

20. Fürstliche Gartentage, Fr. 5. bis So. 7. September, 9.30 bis 18 Uhr, Schloss Langenburg, www.garten-schloss-langenburg.de