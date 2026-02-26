20. Göppinger Frühling, 18.03.26

Zum 20. Mal verwandelt sich die Göppinger Innenstadt vom 18. März bis zum 1. April in eine bunte Vergnügungsmeile und heißt den Frühling willkommen. Der fröhlicher Rummel lädt dazu ein, die neue Jahreszeit mitten in der City zu feiern. Familien dürfen sich auf abwechslungsreiche Unterhaltung freuen: Beliebte Fahrgeschäfte und spannende Attraktionen sorgen für beste Stimmung. Zahlreiche Imbissstände bieten Klassiker wie Rote, Pommes und Pizza ebenso wie besondere Spezialitäten. Ergänzt wird das Erlebnis durch den verkaufsoffenen Sonntag am 29. März mit attraktiven Aktionen und Angeboten, um Mode, Haus und Heim frühlingsfit zu machen.

20. Göppinger Frühling, Mi. 18. März bis Mi. 1. April, 11 bis 20 Uhr, Innenstadt, Göppingen, www.goeppinger-city.de