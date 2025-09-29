20. Göppinger Weinfest, 01. bis 05.10.25

Am Mittwoch, dem 1. Oktober, ist es wieder so weit: Wenn zum 20. Göppinger Weinfest eingeläutet wird, reisen auch überregionale Besucher an, um sich von erlesenen Weinen, regionalen Köstlichkeiten und stimmungsvoller Live-Musik verwöhnen zu lassen. Lokale Gastronomen bieten eine vielseitige Auswahl an herzhafter Hausmannskost, klassischen schwäbischen Gerichten sowie individuellen, stets kreativen Kreationen. Live-Musik am Abend ergänzt die entspannte Weinfest-Atmosphäre, die zum Schlendern durch die Innenstadt einlädt. Denn am 5. Oktober stehen zum verkaufsoffenen Sonntag die Türen zahlreicher Geschäfte für Besucher offen und locken mit lokalen Aktionen und attraktiven Angeboten. Darüber hinaus sorgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für viel Unterhaltung und großen Spaß für die ganze Familie.

Göppinger Weinfest, Mi. 1. bis So. 5. Oktober, Marktplatz, Göppingen, www.goeppinger-city.de/goeppinger-weinfest