Vom 4. bis 7. Juni verwandelt sich der Stauferpark in eine faszinierende mittelalterliche Welt voller Ritter, Gaukler und Musik. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit packenden Ritterturnieren, Lagerleben, Marktgeschehen und Livemusik auf mehreren Bühnen. In einer historischen Zeltstadt geben zahlreiche Gruppen Einblicke in das Leben vergangener Zeiten. Handwerker zeigen traditionelle Techniken wie Schmieden, Weben oder Kerzenziehen – oft zum Mitmachen. Kinder dürfen überall ausprobieren und entdecken: Märchenerzählungen, Falknerei, Mitmachaktionen und viele Spielangebote sorgen für Begeisterung. Auch für Erwachsene gibt es viel zu erleben: Schwertkämpfe, Reitershows, Musikgruppen und Gaukler schaffen eine mitreißende Atmosphäre. Abends sorgen Feuershows, Tavernenspiel und stimmungsvolle Unterhaltung für unvergessliche Momente. Kulinarisch bleiben keine Wünsche offen: Tavernen bieten Wildgerichte, herzhafte Speisen, süße Leckereien sowie vegetarische und vegane Optionen – alles frisch und mit Liebe zubereitet. Das Staufer Spektakel ist ein Fest für alle Sinne – familienfreundlich, lebendig und authentisch. Ob Groß oder Klein: Hier kann jeder in die Welt des Mittelalters eintauchen und vier Tage lang ein ganz besonderes Jubiläum feiern. Zahlreiche Sitzgelegenheiten im Grünen laden zum Verweilen ein, während der Duft von Feuerstellen und frischen Speisen die besondere Atmosphäre unterstreicht.

20. Stauferspektakel Göppingen, Do. 4. bis So. 7. Juni, ab 11 Uhr, Stauferpark, Göppingen, www.stauferspektakel.de