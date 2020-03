20. Wheelies Motorradmesse am 14./15. März im Hangar Crailsheim

Nicht Quantität sondern Qualität macht eine gute Motorrad­messe aus. Dieser Grundsatz hat auch bei der 20. Wheelies Messe am 14. und 15. März im Hangar in Crailsheim wieder oberste Priorität. Sämtliche Motorradvertragshändler der Region sind mit ihren renommierten Motorradmarken und den Neuheiten 2020 wieder dabei! Auf der Wheelies-Messe wird alles zu den Themen Motorrad, Roller, Bekleidung, Zubehör, Reisen u.v.m. präsentiert. Wer schon lange keine Gänsehaut mehr hatte, die Boss Hoss V 8 werden dafür sorgen! Die Motorradfreunde des MFHC Crailsheim präsentieren eine Vielzahl ihrer manchmal einzigartigen Motorradschätzchen! In einer kleinen Schauwerkstatt kann der Besucher seinem Wissensdrang freien Lauf lassen, indem er die Mechaniker nach der Lösung seiner technischen Probleme fragt.

20. Wheelies Motorradmesse, Sa. 14. und So. 15. März, Hangar Crailsheim, www.wheelies.de