Der Blaufeldener Ostermarkt ist über die Jahre hinweg zu einem beliebten und stark besuchten Frühlingsmarkt in der Region geworden. Nach dem Winter ist es eine willkommene Abwechslung für Jung und Alt und der beste Start in den Frühling. Zahlreiche Händler präsentieren ihre abwechslungsreichen, frühlingshaften und österlichen Angebote wie Ostergestecke, Holzwaren, Schmuck, Kerzen, Dekoartikel und Vieles mehr. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. Ab 11 Uhr können sich die Besucher auf einen guten und reichhaltigen Mittagstisch der Firma »Feuchter – Fleisch und Mehr« freuen und von 14 bis 17 Uhr hat das beliebte Landfrauencafé wieder geöffnet. Von süß bis herzhaft, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Zeitgleich findet in der Markthalle ein völlig anderer Markt statt, der Flohmarkt des Fanfarencorps Blaufelden.

21. Blaufeldener Ostermarkt, So. 2. April, 11 bis 17 Uhr, Mehrzweckhalle, Blaufelden,

www.blaufelden.de