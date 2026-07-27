21. Fürstliche Gartentage auf Schloss Langenburg, 04. bis 06.08.26

Vom 4. bis 6. September finden auf Schloss Langenburg die 21. Fürstlichen Gartentage statt. Rund um das imposante Schloss sowie im Marstall, in der Orangerie und der alten Brauerei präsentieren mehr als 170 ausgewählte Ausstellerinnen und Aussteller inspirierende Ideen rund um Gartenkultur und stilvolles Wohnen.

Die Fürstlichen Gartentage auf Schloss Langenburg gehören mit über 20.000 Besucherinnen und Besuchern zu den größten und beliebtesten Gartenveranstaltungen Süddeutschlands. Wer die Veranstaltung einmal erlebt hat, ­versteht schnell, was ihren besonderen Reiz ausmacht: Die einzigartige Lage hoch über dem idyllischen Jagsttal, das eindrucksvolle Schloss sowie die vielfältigen Gärten, Höfe und Parkflächen bilden eine außergewöhnliche ­Kulisse, in der die liebevoll gestalteten Stände ­besonders zur Geltung kommen. Das historische Schlossgelände zeigt sich während der Gartentage von seiner schönsten Seite.

Im Jahr 2026 stehen die Gartentage unter dem ­Motto »Gärten im Wandel der Zeit« – passend zum Jubiläum »800 Jahre Schloss und Stadt Langenburg«. Das diesjährige Thema lädt dazu ein, Gartenkultur in ihren unterschiedlichen ­Facetten neu zu entdecken: von prachtvollen historischen Anlagen über naturnahe Lebensräume bis hin zu modernen und nachhaltigen Freiräumen. Gleichzeitig spiegelt sich der ­Wandel auch im natürlichen Rhythmus der ­Jahreszeiten wider – im Blühen, Vergehen und Wiedererwachen der Gärten. So werden sie zum Sinnbild für Vergänglichkeit und Neubeginn. Dazu finden wieder die beliebten Fachvorträge im Vierjahreszeitensaal statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet erneut eine beeindruckende Vielfalt an Kräutern, Stauden, Rosen und Gehölzen. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Angebot an Accessoires, Gartenaus­stattung und Gartenmöbeln. In den Innenräumen werden ausgewählte Ideen für stilvolles Wohnen präsentiert. Auch kulinarisch haben die Fürstlichen Gartentage viel zu bieten: In Biergärten, Weinlauben und auf den Caféterrassen werden neben ­Hohenloher Spezialitäten auch internationale Köstlichkeiten angeboten. Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Gartenkonzerte im Renaissance-Innenhof und im Barockgarten sowie durch ein umweltpädagogisches ­Kinderprogramm am Leininger Turm.

Das Deutsche Automuseum ist für die Besucherinnen und Besucher der Gartentage kostenfrei zugänglich und bietet insbesondere Autoliebhabern eine willkommene Abwechslung zur ausgedehnten Gartentage-Shoppingtour. Zwischen dem Schloss und den kostenfreien Parklätzen verkehren kostenlose Shuttlebusse. Das ausführliche Programm ist ab Anfang August zu finden unter: www.garten-schloss-langenburg.de.

Öffnungszeiten:

Fr. 4. September: 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr

9.30 Uhr bis 18.30 Uhr Sa. 5. September: 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr

9.30 Uhr bis 18.30 Uhr So. 6. September: 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr

21. Fürstliche Gartentage, Fr. 4. bis So. 6. September Schloss Langenburg, www.garten-schloss-langenburg.de