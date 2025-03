21. Gmünder Pferdetag

Ab 11 Uhr wird sich in Schwäbisch Gmünd alles um das Pferd drehen. Ein verkaufsoffener Sonntag ergänzt das Programm des Pferdetages.

Rechtzeitig zum Start in den Frühling findet am 6.­ April in Schwäbisch Gmünd der Gmünder Pferdetag mit einem verkaufsoffenen Sonntag statt. Auch in diesem Jahr haben die Touristik + Marketing GmbH, das Ordnungsamt der Stadt Schwäbisch Gmünd und der Pferdezuchtverein Schwäbischer Wald ein vielfältiges Programm zusammengestellt, welches die Herzen aller Pferdefreunde höherschlagen lässt. Wie jedes Jahr werden hierzu Hunderte Besucher erwartet, die sich ansehen, wie der Rathausplatz in einen großen Sandplatz verwandelt wird. Auf dem circa 1000 Quadratmeter großen Platz werden Pferdeschauen und natürlich die traditionsreiche Pferdeprämierung von Warmblut- und Kaltblutpferden sowie Kleinpferden, Ponys und Sonderrassen ab 11 Uhr erfolgen. Ab 14:30 Uhr steht die Pferdeschau mit vielen Programmpunkten im Mittelpunkt des Geschehens. Hier engagieren sich unter anderem die großen Pferdesportvereine der Stadt und zeigen, was unter ihrer Obhut alles gelernt wird. Aber auch Pferdesportler und Reiterhöfe aus der Region und weit darüber hinaus freuen sich auf ihren Auftritt vor großem Publikum in Gmünd. Musikalisch umrahmt wird das Programm von der Bläsergruppe des Reit- und Fahrvereins Schwäbisch Gmünd. Traditionelle Handwerkskunst rund um das Pferd kann am Marktplatz bestaunt und von Kindern sogar ausprobiert werden. Darunter finden sich vom Hufschmied und Seiler über Korbflechter bis zu Sattler, die ihre altehrwürdige Handwerkskunst zeigen. Außerdem werden an den Ständen Tücher, Schmuck, Geschenkartikel, Kosmetik, Wollwaren und natürlich kulinarische Köstlichkeiten angeboten. Im Rahmen des verkaufoffenen Sonntags öffnen die über 100 Fachgeschäfte der Innenstadt von 13 Uhr bis 18 Uhr ihre Türen und laden die Besucher zum Flanieren, Schauen und Kaufen ein.

So. 14. April, ab 11 Uhr Schwäbisch Gmünd,

www.schwaebisch-gmuend.de