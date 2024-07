21. Igersheimer Gassenfest: Das Familienevent im Taubertal am 3. und 4. August

Wenn am 3. und 4. August gleich zehn Vereine im barrierefreien Ortskern zum kulinarischen und kulturellen Streifzug durch Europa einladen, dann darf man sich auf etwas ganz Besonderes freuen! Die Speisekarten der Vereine bieten leckere Spezialitäten aus verschiedensten Ländern und Regionen. Ob Maultaschen oder Salatteller in »Schwaben«, gebackener Schafskäse in »Griechenland« oder Palatschinken in »Ungarn«, Wildgulasch in »Österreich«, herzhaften und deftigen Crêpes in »Frankreich« oder Weißwurst und Hendl in »Bayern«, Früchtetraum im »Vatikan« oder Wildschweinbratwurst und Wildschwein-Currywurst in »Schottland«, Wein-, Bier- und Ginspezialitäten aus Igersheim, der Region und Europa – dieser Auszug aus den Speisekarten zeigt, dass die Vereine mit beeindruckender Mitgliederpower Genuss für alle Sinne bieten. Zwischen den Vereinsstandorten werden international erfolgreiche Straßenkünstlerinnen und Straßenkünstler »auf Hut« spielen und mit ihren Shows begeistern. Auf der zentralen ­Aktionsbühne wird ein attraktives Live-Programm mit Musik, Sport- und Tanzvorführungen geboten. So spielt am Samstagabend die Würzburger Post-Hardcore Band »Devil May Care« und Sonntagabend wird »The Jets Revival Band« mit Oldies und Rockklassikern der 60er bis 80er Jahre für Stimmung sorgen. Familien mit Kindern können sich auf den Kinderflohmarkt, Mitmachangebote der Igersheimer Kindertageseinrichtungen, die Quiz-Rallye mit Verlosung, die legendäre Wasserrutsche und die nie aus dem Trend kommende Hüpfburg freuen. Nicht zu vergessen: Die XXL Kinderspiele, die eigens aus hochwertigem Holz gebaut wurden – sie sind auch jedes Jahr bei Jung und Alt ein großes Highlight. Am Sonntag, 04.August, findet parallel zum Igerseimer Gassenfest der autofreie Sonntag im südlichen Taubertal zwischen Bad Mergentheim und Rothenburg o.d.T – Detwang statt.

Sa. 3. und So. 4. August, Ortskern, Igersheim, www.igersheim.de/gassenfest