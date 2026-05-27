21. Regionaler Bauernmarkt im Kurpark Bad Mergentheim, 14.06.26

Am 14. Juni findet von 11 bis 18 Uhr der 21. ­Regionale Bauernmarkt im Kurpark Bad Mergentheim statt. Unter dem Motto »Fit mit Produkten aus der Region – Genießen und Erleben« erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher Tag mit Unterhaltung, Informationen und einem vielfältigen Produktangebot.

Im malerischen Kurpark stellen landwirtschaftliche Familienbetriebe und lokale Firmen eine breite Auswahl an Köstlichkeiten und Spezialitäten vor. Dazu gehören knuspriges Bauernbrot und Gebäck, herzhafte Wurst- und Fischspezialitäten sowie verschiedene Demeterprodukte, Eier, Nudeln, Mehl, Gelees, Fruchtaufstriche, Kräuter, Gewürze, Teemischungen und Essigspezialitäten. Die Vielfalt ist groß und bietet auch für Liebhaber von Edelspeisepilzen, ­Kichererbsenprodukten, Linsen und anderen regionalen Delikatessen wie Destillaten und Likören viel Auswahl. Doch nicht nur Gaumenfreuden werden geboten. Ergänzt wird das kulinarische Angebot u. a. mit Naturkissen, Korbwaren, Produkten aus Alpakawolle, Sonnenhüten, Gartenkunst und -accessoires, Holzdekorationen sowie Kosmetik- und Pflege-­produkten aus Stutenmilch oder Naturölen. Am Stand des Landwirtschaftsamtes Bad Mergentheim dreht sich alles um Transparenz und Genuss: Unter dem Motto »Durchblick im Siegel-Dschungel« erfahren Besucher, wie sie bio- und regionale ­Produkte erkennen – und können ihr Wissen direkt testen. Ein Sinnes-Parcours lädt Groß und Klein zum Mitmachen ein und zeigt spielerisch, wie vielfältig regionale Produkte schmecken, riechen und sich anfühlen. Auch der LandFrauenverband Main-Tauber-Kreis ist wieder dabei und präsentiert kreative Ideen rund um heimische Köstlichkeiten. Die Infostände machen Lust darauf, bewusst regional ­einzukaufen. Für den kleinen und großen Hunger oder Durst gibt es eine breite Auswahl an Speisen und Getränken: vom klassischen Grill-Steak mit Pommes über Falafel- oder Grünkernburger, Wildschweinbratwurst und verschiedene Forellenspezialitäten bis hin zu Käsespätzle und veganen und vegetarischen Optionen, Bauernhofeis, Crepes, Kaffee und Kuchen ­sowie Wein, Sekt, Bier und alkoholfreien Getränken. Auch ein »Erdbeertraum«, das Jubiläumsbier »Schwarzes Schaf« (gebraut zum 200jährigen Quellenjubiläum von der derr HOF GmbH), hausgemachte Limonade und verschiedene regionale Säfte stehen zur Verkostung bereit. Musikalische Unterhaltung im Musikpavillon bieten die Stadtkapelle Bad Mergentheim von 11 bis 12.30 Uhr, die Winzertanzgruppe Markelsheim um 13.30 Uhr und ab 14 Uhr das Kurensemble Bad Mergentheim. Für die kleinen Besucher gibt es ­Kinderschminken und Basteln. Der 21. Regionale Bauernmarkt wird von der Kurverwaltung in Zusammenarbeit mit dem LandFrauenverband Main-­Tauber-Kreis, dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis und dem Bauernverband Main-Tauber-Kreis e.V. ­organisiert. Der Eintritt ist frei.

21. Regionaler Bauernmarkt, So. 14. Juni, 11 bis 18 Uhr, Kurpark, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de