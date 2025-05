21. Straßenmusikfestival Ludwigsburg, 06. bis 08.06.25

Musik aus der ganzen Welt in einer einzigartigen Kulisse, hochkarätige Künstler auf elf Bühnen, ein vielfältiges kulinarisches Angebot und viele besondere Momente für kleine und große Besucher: Das ist das Internationale Straßenmusikfestival Ludwigsburg, das am Pfingstwochenende wieder im Blühenden Barock stattfindet. Beim 21. Straßenmusikfestival präsentieren fast 40 Straßenmusiker und -bands aus allen Teilen der Welt auf elf Bühnen ein buntes musikalisches Programm - von Singer/Songwriter und Rock/Pop über Latin und Klezmer bis HipHop und Country. Auch in diesem Jahr kann das Publikum wieder seine Lieblingsmusiker wählen. Die Künstler mit den meisten Stimmen spielen am Sonntag beim großen Abschlusskonzert auf der Hauptbühne vor dem Residenzschloss.

21. Straßenmusikfestival Ludwigsburg, Fr. 6. bis So. 8. Juni, Fr. & Sa. 18 bis 23 Uhr, So. ab 16 Uhr Blühendes Barock, Ludwigsburg, alle Infos: strassenmusikfestival.de