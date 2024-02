22. Blaufeldener Ostermarkt : Ein Erlebnis für die ganze Familie

Der Blaufeldener Ostermarkt ist über die Jahre hinweg zu einem beliebten und stark besuchten Frühlingsmarkt in der Region geworden. Der diesjährige Ostermarkt findet am Sonntag, 17. März von 11 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Zahlreiche Händler präsentieren ihre abwechslungsreichen, frühlingshaften und österlichen Angebote wie Ostergestecke, Holzwaren, Schmuck, Kerzen, Dekoartikel und vieles mehr. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. Ab 11 Uhr können sich die Besucher auf einen guten und reichhaltigen Mittagstisch der Firma »Feuchter – Fleisch und Mehr« freuen und von 14 bis 17 Uhr hat das beliebte Landfrauencafé wieder geöffnet. Von süß bis herzhaft, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Zeitgleich findet in der Markthalle ein völlig anderer Markt statt, der Flohmarkt des Fanfarencorps Blaufelden. Zahlreiche Aussteller bieten hier ihre Ware zum Verkauf an. Ob uralte Bücher, Bilder und Spielzeug, es ist immer wieder ein besonderer Treffpunkt für Händler, Sammler und Liebhaber. Für die Eisenbahnliebhaber ist das Eisenbahn- und Dampfmodellmuseum im Schulzentrum von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet und lädt zu einem Besuch ein. Fachkundiges Personal steht für die nötige Information zur Verfügung. Eine besondere Überraschung und zum ersten Mal für Besucher geöffnet sind dieses Jahr das Eichamt und die Wasserpumpstation in der Blaubacher Straße. Eichamt: Bei einer Vorführung kann man zusehen, wie mit einem Fasskubizierapparat (Messgerät) das Volumen eines Fasses gemessen wird. Wasserpumpstation: Seit Dezember 2009 sind der Elektromotor, der Verbrennungsmotor, die Wasserpumpe und die Transmission wieder betriebsbereit und können gerne besichtigt werden. Bei einer Vorführung erlebt man das Zusammenwirken aller noch voll funktionierenden Bauteile. Das fachkundige Personal freut sich auf Gäste. wol

So. 17. März, 11 bis 17 Uhr, Mehrzweckhalle, Blaufelden, www.blaufelden.de