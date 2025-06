22. Igersheimer Gassenfest: Das Familienevent im Taubertal, 02. und 03.08.25

Wenn am 2. und 3. August die Igersheimer Vereine im barrierefreien Ortskern zum kulinarischen und kulturellen Streifzug durch Europa einladen, dann darf man das wörtlich nehmen. Die Speisekarten der Vereine bieten leckere Spezialitäten der präsentierten Länder und Regionen zu fairen Preisen. Ob Maultaschen oder Salatteller in »Schwaben«, gebackener Schafskäse in »Griechenland« oder Palatschinken in »Ungarn«, Wildgulasch in »Österreich« oder Weißwurst und Hendl in »Bayern«, Früchtetraum im »Vatikan« oder selbstgebackenes Brot in »Hohenlohe«, Wein-, Bier- und Ginspezialitäten aus Igersheim, der Region und Europa – ein Auszug aus den Speisekarten zeigt, dass die Vereine mit beeindruckender ­Mitgliederpower Genuss für alle Sinne bieten. Zwischen den Vereinsstandorten werden international erfolgreiche Straßenkünstlerinnen und Straßenkünstler »auf Hut« spielen und mit ihren Shows begeistern. Auf der zentralen Aktionsbühne wird ein attraktives Live-Programm mit Musik, Sport- und Tanzvorführungen geboten. So spielen Samstagabend die Bands »Blÿte« und »Mailänder« und Sonntagabend wird »Street Fighting Men« mit Hits der ­Rolling Stones für Stimmung sorgen. In »Griechenland« und »Österreich« gibt’s Samstagabend eigene Live- oder DJ-Musik. Während vor allem Senioren sich über die Barrierefreiheit des Ortskerns und auch ruhige Bereiche im quirligen Fest sowie viele schattige Plätze freuen, sind Familien mit Kindern vor allem auf Kinderflohmarkt, Mitmachangebote der Kitas, Quiz-Rallye mit Verlosung, Wasserrutsche und Hüpfburg fokussiert.

Sa. 3. und So. 3. August, Ortskern, Igersheim, www.igersheim.de/gassenfest