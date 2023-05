23. Büchermarkt in der historischen Altstadt von Kirchberg

Bei dem in der Altstadt von Kirchberg stattfindenden Büchermarkt bieten wieder zahlreiche Antiquariate und Buchhändler seltene, interessante und preiswerte Lektüre an. Ein besonderes Highlight ist der Papiermacher Johannes Follmer mit seinem handgeschöpften Papier. Greifbares, spürbares Papier – Blatt für Blatt ein Unikat mit der individuellen Qualität des Augenblicks. Das Schauschöpfen von Johannes Follmer auf dem Rathausvorplatz lädt wieder zum Zuschauen und Mitmachen ein. An historischer Buchkunst Interessierte können in diesem Jahr wieder dabei zuschauen, wenn der Künstler und Buchillustrator Norman Hothum mittelalterliche Techniken der Buchgestaltung vorführt. Gerne erklärt er den Besuchern und Besucherinnen, wie in Zeiten vor der Erfindung des Buchdrucks Bücher in all ihren künstlerischen und handwerklichen Facetten in mühevoller Handarbeit hergestellt wurden. Unterstützt wird er dabei auch in diesem Jahr von seiner Frau Michelle, ebenfalls eine Künstlerin, die zeitlich an die Stilepoche ihres Mannes anknüpft und vorführt und erklärt, wie in der Zeit der Renaissance Motive in Kupferplatten graviert wurden. Bernhard Gabert, Buchrestaurator und Heraldiker, führt vor, wie handgetriebene Buchbeschläge hergestellt werden. Thomas Schury ist Bildhauer und arbeitet mit Stein und Holz. Für seine Werke verwendet er fast ausschließlich Fundstücke wie Bruchsteine und Steinquader aus Abbruchmaterial oder Treibholz. Seit Jahren nimmt er mit seinen »Steinbüchern«, die er »Lesesteine« nennt, am Kirchberger Büchermarkt teil. Das Sandelsche Museum ist an diesem Tag geöffnet und kann mit der Sonderausstellung »ich füge eines zum anderen II« besichtigt werden. Der Eintritt ist frei; Spenden werden gerne angenommen. Auch die Ausstellung »Landschaft – Erinnern« in der Orangerie kann an diesem Tag besichtigt werden. wol

Sa. 17. Juni, 10 bis 17 Uhr, Historische Altstadt, Kirchberg, www.kirchberg-jagst.de