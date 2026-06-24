25. Parkfest Gemmingen (25. & 26.7.26)

Rund um das traumhafte Ambiente des Schlossparksees bieten verschiedene Vereine und Gruppen musikalische, kulturelle und verschiedene kulinarische Köstlichkeiten an. Eine breite Palette an regionalen Spezialitäten, von herzhaften Speisen bis hin zu süßen Leckereien wird geboten. Auch für Erfrischungen mit alkoholfreien Getränken, Bier, Wein, Cocktails und Co. ist gesorgt. Für die kleinen Besucher gibt es auch dieses Jahr wieder ein buntes Kinderprogramm mit vielen tollen Attraktionen und Aktionen. Am Samstag- und Sonntagabend gibt es im Schlosshof Live-Musik der Bands Melmak, Sudden Inspiration, Two Times 13 und Yesses Mary sowie das Brillant-Feuerwerk am Samstagabend.

Sa. 25. und So. 26. Juli, Schlosspark, Gemmingen

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