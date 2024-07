Das Hohenloher Weindorf wird vom 4. bis 8. Juli auf dem Öhringer Marktplatz, rund um das Schloss und im Hofgarten gefeiert. Zehntausende Besucher erwartet eine familiäre Atmosphäre vor historischer Kulisse mit über 200 regionalen Weinen und Sekten von über 30 Weingütern sowie ein abwechslungsreiches Musikprogramm. »Stoßen Sie mit uns an! Fünf Tage und Nächte gibt es bei unserer beliebtesten Feier ein hervorragendes Angebot der regionalen Weingärtner. Dazu kommen kulinarische Top-Kreationen und Live-Musik für jeden Geschmack. Kommen Sie nach Öhringen und feiern Sie mit uns das Fest des Jahres!«, lädt Oberbürgermeister Thilo Michler ein. Ein Highlight ist die Verleihung des Hohenloher Weißweinpreises mit einer Neuerung. Eberhard Brand, Geschäftsführer der Weinkellerei Hohenlohe und Sprecher der Weindorfgemeinschaft, erklärt: »Neben dem Riesling sollen dieses Jahr auch Burgunder- und Bukettweine ausgezeichnet werden. Wir freuen uns auf zahlreiche gut gelaunte Gäste aus nah und fern, sowie herrliches Wetter, das wir bereits bestellt haben.« Beim Gastrowettbewerb werden die besten Weindorf-Gerichte in den Kategorien »Imbiss« und »Gutbürgerlich« prämiert. Das Junge Weindorf im Hofgarten-Rondell lädt am Freitag- und Samstagabend zum gemütlichen Treffen mit Freunden ein. Zur Eröffnung am 4. Juli um 18 Uhr wird der »Öhringer Weinschlüssel« an Oscar-Preisträger Gerd Nefzer und eine weitere noch geheime Persönlichkeit verliehen. Wertgutscheine im Wert von drei Euro, erhältlich an der Rathauszentrale, können an allen Ständen eingelöst werden. Am 7. Juli erhalten HNV-Ticket-Inhaber gegen Vorlage ihres Fahrscheins von 16 bis 20 Uhr einen Drei-Euro-Wertgutschein am Info-Stand/Marktplatz. Während der Veranstaltungstage verkehren spezielle Weindorf-Busse, außer am Sonntag.

Do. 4. bis Mo. 8. Juli, Marktplatz, rund um das Schloss und Rondell im Hofgarten, Öhringen, www.oehringen.de