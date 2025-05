27. Horber Ritterspiele, 13. bis 15.06.25

Einmal im Jahr wird das Neckarstädtchen Horb Szenarium einer bedeutenden Zeitreise. Zum 27. Mal wird vom 13. bis 15. Juni das Rad der Geschichte um etwa 500 Jahre zurückgedreht. Die Besucherinnen und Besucher der »Horber Ritterspiele« merken, dass sie das Portal in eine andere Welt durchschreiten. Die historische Stadtkulisse bietet den perfekten Rahmen, wenn Ritter auf Rössern in Tjost und Lanzenstechen Turniere austragen und wenn die Gassen und Plätze der Innenstadt von Markthändlern, Lagerleuten und Schwertkämpfern bevölkert sind. Die kleinen Besucher lockt bei den Kinderritterspielen ein vielfältiges und kreatives Familienprogramm mit Mitmachaktionen vom Bogen- und Katapultschießen bis zum Geschichtenerzähler. Neben den fünf spektakulären Ritterturnieren kann sich das Publikum auch auf eine große Feuershow am Samstagabend freuen.

27. Horber Ritterspiele, Fr. 13. bis So. 15. Juni, Fr. 18 Uhr, Sa. & So. 10 Uhr, Innenstadt, Horb, alle Infos: www.ritterspiele.info