28. Sinsheimer Herbst, 12.10.25

Der Sinsheimer Herbst erstreckt sich insgesamt über die Hauptstraße, die Bahnhofstraße, die Rosengasse, Allee, Burgplatz und Karlsplatz. Marktstände laden zum Bummeln und Probieren ein. Händler und Selbstvermarkter bieten Spezialitäten an. Herbstliche Gerüche ziehen durch die Gassen und verheißen Leckereien wie Zwiebelkuchen, Pizza und neuen Wein. Die Hauptstraße wird zur Markt-Meile mit einem umfassenden Angebot an Kürbis, Käse, Wurst, Gewürzen, Obst, Gemüse, Weinen, Sekt und alkoholfreien Getränke, Textilien und Korbwaren. dg

So. 12. Oktober, 11 Uhr, Innenstadt, Sinsheim, www.sinsheim.de