28. Stadtfest in Neresheim

Neresheim ist in Feierlaune und so wird schon am Freitag gestartet mit einem Sommer-Open-Air. Zu Gast ist voXXclub. Die Band feierte 2019 ihren Durchbruch mit »Rock mi« und steht für Volkspop pur. Mit Songs wie »Ziwui«, »Donnawedda«, »I mog di so« und nicht zuletzt die Geschichte der Kuh »Anneliese«, lieferte voXXclub jede Menge weitere Charterfolge. Singen, Tanzen, Jodeln und Rocken – das Quintett steht für die konsequente Modernisierung des Genres Volksmusik und bringt nicht nur Bühnen in Deutschland, sondern inzwischen auch in China zum Beben. Musikalisch wie textlich-inhaltlich und auch was die Performance auf der Live-Bühne betrifft, hat sich voXXclub ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. Als Support-Act wird außerdem die Band »Brasst Scho« für Stimmung sorgen: Zehn Musiker, die mit ihren Blasinstrumenten für ungebremste Feierlaune sorgen. Das 28. Stadtfest wird dann am Samstag traditionsgemäß mit dem Festumzug in historischen Gewändern eröffnet. Auf dem Marienplatz werden Besucher nach dem Umzug ein großes Bewirtungsangebot von schwäbischen und bayerischen Spezialitäten bis hin zur internationalen Küche finden. Am Abend wird ein buntes Bühnenprogramm auf den beiden Bühnen am Marienplatz und im Stadtgraben geboten. Im Stadtgarten wartet das Historische Lagerleben mit Gruppen aus ganz Europa. Es wird zu Spiel, Schmaus und authentischer Livemusik eingeladen. Dieses Jahr ist ein besonders großes Lagergeschehen mit Gefechtsdarstellungen geplant. Der Sonntag beginnt mit dem ökumenischen Gottesdienst, danach erwartet die Besucher ein große Bewirtungsangebot und zünftige Blasmusik. Am Samstag und Sonntag findet außerdem in der Gerbergasse ein Kinderflohmarkt mit Kinderkleidung und Spielzeug statt. Der Eintritt zum Stadtfest ist kostenlos, für das Open-Air-Konzert am Freitag müssen Tickets gekauft werden , welche über www.reservix.de und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich sind.

Expand Foto: Maria März

Fr. 28. Juni

Sommer-Open-Air mit voXXclub

Sa. 29. bis So. 30. Juni

28. Stadtfest mit historischem Lager