29. Stadtfest in Neresheim, 27. bis 29.06.25

Neresheim ist in Feierlaune und so wird schon am Freitag gestartet mit einem Sommer-Open-Air.

Zu Gast ist das Hofbräu-Regiment. Das Hofbräu-Regiment zählt zu den angesagtesten Partybands Deutschlands und begeistert das Publikum mit mitreißender Live-Performance und unverwechselbarem Sound. Als »Hausband« von Grandls Hofbräuzelt auf dem Cannstatter Volksfest hat sich die Band einen echten Kultstatus erarbeitet – und das nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Das Hofbräu-Regiment steht für pure Energie, musikalische Vielfalt und unvergessliche Partymomente ganz getreu nach ihrem Motto »Party-Power-Music«.

Das 29. Stadtfest wird dann am Samstag traditionsgemäß mit dem Festumzug in historischen Gewändern eröffnet. Auf dem Marienplatz werden Besucher nach dem Umzug ein großes Bewirtungsangebot von schwäbischen und bayerischen Spezialitäten bis hin zur internationalen Küche finden. Am Abend wird ein buntes Bühnenprogramm auf den beiden Bühnen am Marienplatz und im Stadtgraben geboten.

Im Stadtgarten wartet das Historische Lagerleben mit Gruppen aus ganz Europa. Das Historische Lager ist ein großes Highlight und findet bei den Besuchern und vor allem bei den Kindern großen Anklang. Es lädt ein zu Spiel, Schmaus und authentischer Live-Musik. Neben dem Lagergeschehen werden Gefechtsdarstellungen zum Zuschauen geboten. Das bisherige Flair bleibt dabei erhalten und die historischen Gruppen werden wieder im Stadtgarten angesiedelt.

Der Sonntag beginnt mit dem ökumenischen Gottesdienst, danach erwartet die Besucher ein große Bewirtungsangebot und zünftige Blasmusik. Der Eintritt zum Open Air und zum Stadtfest ist kostenlos.

Das Programm

Fr. 27. Juni, 20.30 Uhr: Sommer-Open-Air mit Hofbräu-Regiment

Sa. 28. bis So. 29. Juni: 29. Stadtfest mit historischem Lager

29. Stadtfest in Neresheim, Fr. 27. bis So. 29. Juni, Innenstadt, Neresheim, www.neresheim.de