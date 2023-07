3. Bergmäher Weltmeisterschaft in Braunsbach-Steinkirchen

Die kuriose hohenloher Weltmeisterschaft gewinnt an Bekanntheit: »Noch nie hatten wir im Juni schon alle Starterplätze vergeben«, berichtet Jury-Chef Heinz Göltenboth. Der Konkurrenzdruck steigt, denn es gebe nur noch Ersatzplätze, falls ein Fahrer kurzfristig absagt, so Göltenboth. Es geht nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um die Qualität des Mähschnitts sowie das Alter des Mähers. Von den rund 250 Einwohnern in Steinkirchen werden die meisten wieder tatkräftig anpacken. Ohne die Unterstützung der Bevölkerung ist eine Veranstaltung in dieser Größenordnung nicht mehr zu bewältigen, zumal neben der Bergmäher-WM auch wieder ein Schleppertreffen stattfinden wird. Wie schon in den Jahren zuvor ist der Eintritt frei. Kulinarisch legt Küchenchef Jürgen Schroff Wert auf Vielfalt. So dürfen sich die Gäste nicht nur auf Linsen und Spätzle, sondern auch auf Maultaschen freuen. Am Sonntag gibt es zudem erstmals gegrillten Schweinehals und anschließend Kaffee und

Kuchen. Die Markungsrundfahrt der Traktoren startet am Samstag um 15 Uhr durch das idyllische Kochertal rund um Steinkirchen. »Dass wir Etienne Gentil für einen Vortrag gewinnen konnten, freut mich ganz besonders«, so Heinz Göltenboth. Der Redakteur der Fachzeitschrift »Der Schlepperfreund« informiert die Gäste in einem historischen Rückblick über die noch bestehenden und wieder verschwundenen Traktorenmarken in Süddeutschland. Als Landmaschinenverkäufer war Gentil viele Jahre unterwegs und begeistert nicht nur mit technischen Details, sondern auch mit vielen unterhaltsamen Anekdoten rund um die historischen Dieselrösser. Nach dem Vortrag wird es schweißtreibend. Beim Tauziehen können sich Jung und Alt austoben und zeigen, wer die höhere Standfestigkeit besitzt. Bei der anschließenden Abkühlung im Strohballenpool kann der Abend mit Cocktails und Musik von DJ Flowerpower im romantisch gelegenen Kochertal ausklingen.

Foto: Albrecht Steigleder

3. Bergmäher Weltmeisterschaft

So. 6. August, Braunsbach-Steinkirchen