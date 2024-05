Ein inspirierendes Wochenende voller Künstlicher Intelligenz zum Erlernen, Anfassen und Begreifen – das ist auch in diesem Jahr das KI-Festival in Heilbronn, das seinen Besuchern -einen spannenden Einblick in die Zukunft gibt.

»Künstliche Intelligenz erleben« – das ist das Ziel des großen KI-Festivals, das in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Heilbronn stattfindet. Unter dem Motto »Herz, Verstand und Körper einnehmen« erwartet Besucher*innen ein einzigartiges Erlebnis für alle Sinne. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Kunst und Kultur, Kreativbranche und Industrie gestalten Workshops, Ausstellungen und Vorträge, um das Thema Künstliche Intelligenz auf interaktive und ansprechende Weise erlebbar zu machen. Organisiert von der 42 Heilbronn gGmbH und unterstützt durch die Dieter Schwarz Stiftung werden bahnbrechende Technologien präsentiert, ohne dass das Festival-Feeling dabei zu kurz kommen muss. Kulinarische Highlights und sportliche Aktionen, darunter ein EM-Public Viewing sowie ein Volleyball-Turnier sorgen für Stimmung. Untermalt wird das Festival dabei von packenden Live-Acts, die das Publikum mitzureißen wissen. Mit einem speziellen Programm für Kinder und Entertainment für jede Generation ist für jeden etwas dabei. Die Innovations-Showcases ermöglichen es, die neusten KI-Anwendungen der Aussteller hautnah zu erleben. Experten wie Gilles Dostert (»KI in der Baubranche«), Dr. Britta Leusing (»KI-Kompetenzen für Heilbronn«), die AI Founders (»KI Startup Pitches«), Prof. Dr. Mahsa Fischer (»Empowering Collaboration«) und viele mehr geben mit spannenden Keynotes und Panels Einblick in ihre Fachbereiche. Und in interaktiven Workshops hat man die Möglichkeit, die eigenen Ideen mit KI zum Leben zu erwecken.

Weitere Informationen zu Anfahrt, Shuttle, Programm und Ausstellern findet man einfach auf der Website unter ki-festival.de.

3. KI-Festival Heilbronn

Sa. 29. und So. 30. Juni, Sa. 12 bis 23 Uhr, So. 12 bis 20 Uhr

Wohlgelegen, Heilbronn

ki-festival.de