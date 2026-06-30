3. Kochertaler Weinsommer: Stimmung, Musik und Wein, 26. und 27.07.26

Nach einem weiteren erfolgreichen Weinsommer 2025 in Forchtenberg hat Bürgermeister a. D. Züfle beim traditionellen Spiel um die »Goldene Butte« den Sieg erneut nach Weißbach geholt. Daher findet der 3. Kochertaler Weinsommer in Weißbach auf dem Festplatz am Bürgerzentrum Langenbachtal statt. Eine kulinarische Besonderheit bei diesem Event sind die im Verbandsgebiet angebauten ­Weine.

Auftakt des 3. Kochertaler Weinsommers ist am Samstag, 25. Juli um 18 Uhr mit einem Weinfassanstich durch die Bürgermeisterin Meike Augsburger und die beiden Bürgermeister Michael Foss und Achim Beck, sowie den Hohenloher Weinhoheiten. Feierlich umrahmt wird die Eröffnung durch den Musikverein Forchtenberg. Außerdem wird es auch wieder das traditionelle Spiel um die »Goldene ­Butte« geben. Es treten die drei Kommunen bzw. Bürgermeister/in gegeneinander an. Der Gewinner der »Goldenen Butte« ist im nächsten Jahr der Ausrichter des Kochertaler Weinsommers. Im ­Anschluss sorgt die Band new2morrow für musikalische Unterhaltung. Der Sonntag, 26. Juli steht ganz unter dem Motto »Familientag«. Von 10.30 bis 22 Uhr ist ein buntes Programm für Groß und Klein geboten. Um 10.30 Uhr startet der Tag mit einem Festgottesdienst. Anschließend finden über den Tag verteilt verschiedene Aufführungen und Mitmach-Aktionen für Kinder statt, wie z. B. Hüpfburg, Ballonkünstler, Kinderschminken, Puppentheater, eine Spielstraße, die Blaskapelle Eberstal, die Rolling Tones sowie ein Auftritt vom TSV Weißbach Gerätturnen. Die Live Band Sunlights sorgt am Abend für Stimmung. Der Festausklang des 3. Kochertaler Weinsommers findet am Montag, 27. Juli, ab 17 Uhr mit After-Work-Party und DJ Aitman statt.

Der Weinausschank erfolgt im Weinsommer-Glas, das Gäste an jedem Stand für 3 Euro erwerben können, oder im eigenen mitgebrachten, geeichten Weinglas.

Programm:

Sa. 25. Juli, 18 Uhr:

Eröffnung mit Weinfassanstich

Spiel um die »Goldene Butte«

Band new2morrow

So. 26. Juli, 10.30 Uhr:

Festgottesdienst, anschließend: Familientag

Samstagabend: Live Band

Sunlights

Mo. 27. Juli, 17 Uhr:

Festausklang mit After-Work-Party und DJ Aitman

Kochertaler Weinsommer, Sa. 25. bis Mo. 27. Juli, Festplatz am Bürgerzentrum Langenbachtal, Weißbach, www.gvv-mittleres-kochertal.de