3. Möckmühl im Mittelalter (10. & 11.5.)

Zum dritten Male feiert Möckmühl seine Vergangenheit mit einem historischen Fest. Bei »Möckmühl im Mittelalter« wird die glanzvolle Vergangenheit der Stadt wieder lebendig: Spielleut, Gaukler und Fahnenschwinger beleben die Gassen, Handwerker und Krämer bieten ihre Waren feil, Garbräter und Schankwirte sorgen für das leibliche Wohl. An den Jagstauen sind die bunten Zelte der Waffenknechte zu sehen, manch Klinge wird gekreuzt und hoch zu Ross messen sich Ritter im Turnier. Themenschwerpunkt ist dieses Jahr die Zeit um 1451 - 53, als Margarethe von Savoyen, Witwe des Pfalzgrafen bei Rhein und Titularkönigin von Sizilien in Möckmühl residierte. Höhepunkt der Veranstaltung sind die glanzvollen Ritterturniere der Württemberger Ritter an beiden Tagen. Prächtig ausstaffierte Streiter messen sich hoch zu Ross in verschiedenen Disziplinen mit Feuer, Schwert und Lanze.

Sa. 10. und So. 11. Mai, Altstadt und Jagstauen, Möckmühl

www.mittelalterfest.net