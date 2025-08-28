30. Interkulturelle Wochen Göppingen, 15.09. bis 16.10.25

Seit 30 Jahren zeigen die Interkulturellen Wochen in Göppingen, wie ein respektvolles, offenes und friedliches Miteinander über kulturelle Grenzen hinweg gelingen kann. In einer Zeit voller Krisen, Unsicherheiten und gesellschaftlicher Spannungen setzen sie ein klares Zeichen für Menschenwürde, Vielfalt und Demokratie. Göppingen ist geprägt von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Geschichte. Dieses Miteinander ist nicht immer einfach, doch es bietet unzählige Chancen: neue Perspektiven, neue Freundschaften und gemeinsame Erfahrungen. Offenheit gilt dabei als Grundlage für Frieden und Freiheit.

Die Interkulturellen Wochen sind Ausdruck einer Haltung, die von Respekt, gegenseitigem Zuhören, Offenheit und dem Willen zum Brückenbauen geprägt ist. Das vielfältige Programm entsteht durch die Zusammenarbeit von Kulturvereinen, Initiativen, Glaubensgemeinschaften, Schulen, Institutionen sowie engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Musik, Tanz, Theater, Film, Diskussionen, Mitmachaktionen und kulinarische Angebote schaffen Gelegenheiten zur Begegnung und zum Austausch.

Zum Auftakt der Interkulturellen Wochen findet am 19. September ein Festival der Vielfalt auf dem Göppinger Marktplatz statt. Dort werden Aktionen von Jugendlichen, Tanzvorführungen und musikalische Beiträge verschiedener Gruppen geboten. Internationale Speisen von Kulturvereinen runden den Abend ab. Das Festival bietet Raum für Begegnung, gemeinsame Erlebnisse und kulturelle Vielfalt mitten in der Stadt. Im Theaterstück »Amala Schmetterling« wird am 27. September die Geschichte eines jungen Mädchens erzählt, das zwischen Realität und Traumwelt lebt und auf ihrer Reise ihre innere Stärke entdeckt. Das Stück thematisiert Migration, Identität und persönliche Freiheit in poetischen Bildern und lädt zum Nachdenken ein. Ein weiteres Highlight ist die Disko Inklusiv am 5. Oktober, eine barrierefreie Tanzveranstaltung für Menschen mit und ohne Behinderung. Musik, Licht und Raumgestaltung sind auf die Bedürfnisse aller Besucher abgestimmt. Das Konzert von Jontef im evangelischen Gemeindehaus Oberhofen bringt Klezmermusik auf die Bühne. Die Lieder erzählen vom Leben einfacher Menschen, von Freude, Leid und Hoffnung. Diese Musik, geprägt von jüdischer Kultur Osteuropas, vermittelt Emotionen, die auch heute noch aktuell sind. Die Verbindung aus Musik und Theater schafft eine dichte Atmosphäre, die berührt und nachdenklich macht.

Die Interkulturellen Wochen zeigen, dass eine vielfältige, gerechte und offene Gesellschaft nicht von allein entsteht. Sie wird durch das Engagement vieler getragen. Die Veranstaltungen laden dazu ein, sich einzubringen, Neues kennenzulernen und den eigenen Horizont zu erweitern. Sie sind ein starkes Zeichen für eine Stadt der Vielfalt.

Die Highlights

Mi. 17. bis Sa. 20. September, ab 9 Uhr, Schlossplatz, Göppingen: Italienischer Markt

Fr. 19. September, 17 Uhr, Marktplatz, Göppingen: Multireligiöse Feier

Fr. 19. September, 18 Uhr, Marktplatz, Göppingen: Festival der Vielfalt

Sa. 27. September, 19 Uhr, CVJM Göppingen: Amala Schmetterling (Theater)

Do. 2. Oktober, 19 Uhr, Stadthalle Göppingen: Global Dance – Tänze aus aller Welt

So. 5. Oktober, 14 Uhr, Chapel Göppingen: Disko inklusiv

So. 5. Oktober, 19 Uhr, Ev. Gemeindehaus Oberhofen: Jontef Klezmer & Theater

Do. 9. Oktober, 19.30 Uhr, VHS Göppingen: Vietnamesischer Kulturabend

Interkulturelle Wochen Göppingen, Mo. 15. September bis Do. 16. Oktober, in und um Göppingen, alle Infos: www.goeppingen.de