30 Jahre Weihnachtszauber in Blaufelden, 29. bis 30.11.25

In Blaufelden weihnachtet es wieder. Vor der historischen und traumhaft schönen Kulisse des Rathauses und der Ulrichskirche spiegelt sich die stimmungsvolle Vorweihnachtszeit. Viele weihnachtlich geschmückte Hütten sorgen für ein harmonisches Bild rund um den Hindenburgplatz. Bei dieser wunderschönen Atmosphäre und der bezaubernden Stimmung lädt der Blaufelder Weihnachtsmarkt zum vorweihnachtlichen Schlemmen und zum ­gemütlichen Beisammensein herzlich ein. Vereine, Gewerbetreibende, Schulen und Privatpersonen, freuen sich auf regen Besuch. Leckereien, wie ­gegrillte Würste, Schupfnudeln, Waffeln, der Duft von Glühwein in verschiedensten Variationen, der den Besuchern von weitem schon in die Nase steigt und vieles mehr stehen dieses Jahr auf dem Plan. Hier sollte also für alle kulinarischen Wünsche ­etwas dabei sein. Was auf einem Weihnachtsmarkt natürlich auch nicht fehlen darf, ist die musikalische Umrahmung. Diese findet an beiden Tagen durch Musikgruppen und Chöre statt.

Ein großer Augenblick für die jungen Besucher ist natürlich der traditionelle Besuch des Weihnachtsmannes. Wer weiß, vielleicht hat er auch dieses Jahr wieder ein kleines Geschenk für die Kinder parat und bringt das ein oder andere Äuglein zum ­Funkeln. Ein weiteres Highlight ist die Adventsausstellung in der Mehrzweckhalle. Dort präsentieren Aussteller ihre weihnachtlichen und schmuckvollen Arbeiten. Zu finden sind dort unter anderem wertvolle Handarbeitskunst, edle Schmuckstücke, ­Karten, Bilder und vieles mehr. Die Besucher können durch die stimmungsvoll gestalteten Ausstellungsbereiche schlendern und sich inspirieren lassen – sei es für das eigene Zuhause oder zum Verschenken. Nicht zu vergessen ist die größte Krippenausstellung der Region von Udo Hauber, mit der er uns wieder bereichern wird.

Ebenso beachtenswert ist die Kleintierschau des Kleintierzuchtvereins Blaufelden in der Markthalle nebenan. Mit einer großen Anzahl an Hasen, Tauben, Hühnern, Enten, Wachteln und vielen anderen Kleintieren ist es immer wieder ein schönes Erlebnis für Jung und Alt. Unverzichtbar ist der »Stammtisch« am Samstagabend. An beiden Tagen sorgen die Kleintierzüchter außerdem für eine reichhaltige und leckere Bewirtung. Und weiter geht es durch die weihnachtlichen Ausstellungen ins Museum der Eisenbahn- und Dampfmodelle. Im Schulzentrum werden die liebevoll gebauten Modelle ausgestellt. Fachkundiges Personal wird den Besuchern zur Seite stehen. Auch in diesem Jahr entwickelt sich der Weihnachtsmarkt zwischen Rathaus und Ulrichskirche wieder zu einem stimmungsvollen Treffpunkt für die ganze Familie. Hier kommen Menschen zusammen, genießen die festliche Atmosphäre und stimmen sich auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein.

Weihnachtsmarkt:

Sa. 16 bis 22 Uhr

So. 13 bis 20 Uhr

Adventsausstellung:

Sa. 16 bis 20 Uhr

So. 13 bis 19 Uhr

Kleintierausstellung:

Sa. 13 bis 20 Uhr

So. 9 bis 17 Uhr

Weihnachtszauber

Sa. 29. und So. 30. November, Blaufelden, www.blaufelden.de