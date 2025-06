30. Sommerfestival auf Schloss Filseck, 25.07. bis 3.08.25

Bereits zum 30. Mal findet auf Schloss Filseck das Sommerfestival statt und wartet mit hochkarätigen Konzerten unter freiem Himmel auf. Vor der wunderschönen Kulisse des Schlosses darf das Publikum an gleich zehn Tagen ein Sommerfestival voller Musik, Kunst und Kultur genießen.

Den Auftakt machen am 25. Juli Armin Stockerer und Christian Auer. Das Duo ist »reif für die Insel«. Auf ihrer Reise Richtung Süden trampen sie durch Österreich und feiern in ihrem Programm »Es lebe der Austropop!« die österreichische Mentalität. Einen Tag später sorgen Simon Höfele und Elisabeth Brauß für einen klassischen Hochgenuß. Höfele gehört zu den herausragendsten Trompetern seiner Generation und Brauß gilt als eine herausragenden Pianistin. Gemeinsam zünden sie ein musikalisches Feuerwerk. Auch beim Uhinger Musiktag am 27. Juli steht die Musik im Mittelpunkt. Ob karibisches Flair, Salonmusik, Kinderstimmen, oder moderne Chormusik, hier gibt es viel zu erleben. Beim Konzertspaziergang rund um Schloss Filseck verschmelzen am Abend Natur, Musik und Wort zu einer einzigartigen Atmosphäre. Beim diesjährigen Kinderkonzert am 28. Juli werden die Ergebnisse der vielen Workshops des Projektes »Play and Listen« zu Kästners »Die Konferenz der Tiere« verwoben. Nur einen Tag später verbindet das Quartett Maxjoseph Virtuosität mit Leichtigkeit, E-Musik mit U-Musik. Bei Requiem Novum am 30. Juli erleben die Besucher ein bewegendes Konzert mit lateinischen und englischen Liedern und eindrucksvollen Klangbildern mit der gefeierte Sopranistin Eva Zalenga. Clara Mandler, Sophia, Elias und Jonas Zabka, Moritz Preißing und Julian Locherer – alle mehrfach ausgezeichnet bei Jugend musiziert – präsentieren beim Sommerfestival am 31. Juli einen mitreißenden Querschnitt ihres Könnens. Die Stars von morgen zeigen bereits heute ihr ganzes Können. Der Auftakt in den August macht dann eine ganz besondere Stimme. Claudia Koreck gehört zu den bekanntesten Singer-Songwriterinnen Deutschlands. Ihre Musik – oft im bayerischen Dialekt – vereint Folk, Pop und Rock zu einem unverwechselbaren, gefühlvollen Sound. Das Vorfinale beim diesjährigen Sommerfestival bestreitet das Quintett »zwo3wir«. Die Vokalband besticht mit Authentizität, Persönlichkeit und musikalischer Meisterklasse. Mit herzerwärmender, motivierender und wachrüttelnder Popmusik von Hubert von Goisern über Coldplay bis hin zu Eigenkompositionen, performen sie einen Querschnitt durch ihre persönlichen Feel-Good-Songs. Zum Abschluss des Sommerfestivals werden die Besucher von den Hanke Brothers, frisch ausgezeichnet mit dem Opus Klassik 2024, auf eine mitreißende musikalische Weltreise mit Humor, Klassik und Pop mitgenommen. Mit über 20 Instrumenten auf der Bühne begeistern die vier Brüder David, Lukas, Jonathan und Fabian mit Virtuosität, Neugier und Spielfreude.

Programm

Fr. 25. Juli, 20.30 Uhr: Es lebe der Austropop!

Sa. 26. Juli, 20.30 Uhr: Simon Höfele und Elisabeth Brauß

So. 27. Juli, 11 Uhr: Uhinger Musiktag

So. 27 Juli, 17 Uhr: Konzertspaziergang

Mo. 28. Juli, 9.30 Uhr & 19.30 Uhr: Die Konferenz der Tiere – Play&Listen

Di. 29. Juli 20.30 Uhr: Maxjoseph

Mi. 30. Juli, 20.30 Uhr: Requiem Novum

Do. 31.Juli, 20.30 Uhr: Preisträgerkonzert Jugend musiziert

Fr. 1. August, 20.30 Uhr: Claudia Koreck

Sa. 2. August, 20.30 Uhr: zwo3wir

So. 3. August, 20.30 Uhr: In 80 Minuten musikalisch um die Welt!

Sommerfestival, 25. Juli bis 3. August, Schloss Filseck, www.schloss-filseck.com