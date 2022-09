300 Jahre Stumpenhof

Zum Jubiläum der 300jährigen urkundlichen Ersterwähnung bekommt der Plochinger Stadtteil „Stumpenhof“ in diesem Jahr ein besonderes Fest spendiert.

Start ist am Freitag, 09. September 2022 um 19 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche mit der Buchvorstellung der zum Jubiläum erschienenen Publikation „Stumpenhof – ein Plochinger Stadtteil“. In dem 268 Seiten starken, umfangreich bebilderten Band des Autorentrios Dagmar Bluthardt, Joachim Hahn und Susanne Martin werden Geschichte und Gegenwart des Stumpenhofs beleuchtet. Das Buch ist während des Festes an einem Stand und danach in der PlochingenInfo zum Preis von 15,- Euro erhältlich.

Ebenfalls in der Paul Gerhardt-Kirche zeigt das Kulturamt in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv Esslngen die Fotopräsentation „Der Stumpenhof gestern und heute“. Vorführungen jeweils am Samstag um 17.00 Uhr und am Sonntag um14.00 Uhr und um 16.30 Uhr

Mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Frank Buß und der musikalischen Begleitung durch die Harmonikafreunde Plochingen am Samstag, 10. September 2022 um 15 Uhr geht es auf dem gesamten Teckplatz richtig los. Am Abend geht es weiter mit „Classic Rock & Pop“ mit den drei Plochinger Kultbands „Käsloible“, „Maroons“ und „FARM“, die mit bekannten Rock- und Popsongs für Stimmung sorgen werden. Als Special Guest hat sich der berühmte amerikanische Sänger und Gitarrist Bruce Brookshire von „Doc Holliday“ angekündigt. Wer am Samstag schon früher in den Festtag einsteigen will, hat die Möglichkeit, zwischen 10 und 16 Uhr beim „Tag der offenen Tür“ der Außenstelle Plochingen des Landratsamtes Esslingen vorbeizuschauen. Die einzelnen Ämter stellen sich und ihr Fachgebiet mit vielen interessanten Aktionen vor und geben Einblick in ihre Arbeit.

Am Sonntag, 11. September 2022 geht es beim Ökumenischen Gottesdienst um 10.15 Uhr um das Thema „Heimat“. Danach geht es auf der Bühne weiter mit musikalischen und sportlichen Auftritten der Plochinger Vereine sowie einem szenischen Auftritt der inklusiven Theatergruppe „Rapsoden“ der WEK. An beiden Tagen bieten Plochinger Vereine auf dem Teckplatz und rund um den Albvereinsturm ein spannendes Kinderprogramm zum Mitmachen und aktiv werden an. Und natürlich gibt es rund um den Teckplatz reichlich kulinarische Angebote der Plochinger Vereine und der ansässigen Gastronomie.

Da die Parkmöglichkeiten am Gelände sehr begrenzt sind - es gibt wenige Parkmöglichkeiten im Parkhaus beim Landratsamt -, empfiehlt sich die Anfahrt mit dem ÖPNV oder dem eigens zum Fest eingerichteten Pendelbus, der die Besucher direkt ans Festgelände bringt. Dieser fährt zwischen Bahnhof ZOB und Stuifenstraße mit Halt an allen Haltestellen am Samstag und Sonntag jeweils ab 09.45 Uhr bis zum Festende im 30 Minuten-Takt. Fahrpreis: € 1,-.

Die Veranstalter wünschen allen Festgästen viel Vergnügen! Das detaillierte Programm kann auf der Homepage der Stadt Plochingen unter www.plochingen.de abgerufen werden.

Ausführliches Programm zum Jubiläumsfest

Auftaktveranstaltung - Buchvorstellung

Freitag, 09. September 2022, 19.00 Uhr

Buchvorstellung der Jubiläumspublikation „300 Jahre Stumpenhof“ zur Geschichte des Stumpenhofes von Dagmar Bluthardt, Joachim Hahn und Susanne Martin in der Paul-Gerhardt-Kirche mit Bücherverkauf und Signierstunde.

Tag der offenen Tür des Landratsamtes Esslingen

Samstag, 10. September 2022, 10.00 - 16.00 Uhr, Am Aussichtsturm 5-7

Die ansässigen Ämter öffnen ihre Türen und stellen mit unterhaltsamen Aktionen und Angeboten ihre Fachgebiete vor: Drohnenflug, Roboter in Aktion, Melken am Kuhmodell, Archivrallye, Kunst- und Architekturführung u.v.m.

Bühnenprogramm

Samstag, 10. September 2022

15.00 Uhr Festeröffnung mit Bürgermeister Buß und den Harmonikafreunden Plochingen

bis 17 Uhr Akkordeonorchester der Harmonikafreunde Plochingen

19.00 Uhr Classic Rock & Pop – Plochinger Kultbands geben sich die Ehre: Käsloible – Maroons – FARM; Special Guest: Bruce Brookshire von Doc Holliday

Sonntag, 11. September 2022

10.15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, musikalisch begleitet durch den Posaunenchor Plochingen

11.30 Uhr Swing & Brass mit dem Posaunenchor

13.00 Uhr Jugendorchester „Crazy Akkordeon Kids“ der Harmonikafreunde Plochingen

15.00 Uhr Auftritt der Theatergruppe „Rapsoden“ der WEK

16.00 Uhr Sportliche Tanzauftritte der Rocking Stars Plochingen

17.00 Uhr Blasmusik mit dem Musikverein Stadtkapelle Plochingen

Angebote für Kinder und Jugendliche

Samstag, 15.00 - 18.00 Uhr, Sonntag 11.00 - 18.00 Uhr

Vor der Paul-Gerhardt-Kirche

Malaktion der Initiative Mahlwerk Bastelangebot mit der Stiftung Tragwerk Ballschleuder, heißer Draht, Dosenwerfen und vieles mehr mit der Jungschar-Gruppe „Fischlis“ im CVJM Schachmobil des Deutschen Schachbundes und der Schachfreunde Plochingen Cricket mit dem Fußballverein Plochingen Runder Tisch des Projekts „Plochingen blüht auf“

Auf dem Vorplatz

Hüpfburg und Slush-Eis mit den DHHB

Am Albvereinsturm

Torwandschießen mit dem Fußballverein Plochingen Torschuss-Geschwindigkeitswettbewerb mit der Handballabteilung des Turnvereins Plochingen, mit Prämierung Mountainbike-Geschicklichkeitsparcours mit der Mountainbike-Gruppe der Naturfreunde Plochingen-Lichtenwald, bitte eigenes Rad mitbringen, Helm ist Pflicht.

Weitere Angebote

Samstag, 15.00 - 23.00 Uhr, Sonntag 11.00 - 19.00 Uhr

Auf dem Vorplatz

Fairtrade-Waren und Infostand des Vereins Eine Welt Plochingen Verkaufsstand des Jubiläumsbandes „300 Jahre Stumpenhof“ zur Geschichte des Stumpenhofes Basteleien, Glücksrad und Infostand der AWO Plochingen Geschicklichkeitsspiele und Infostand der Nachbarschaftshilfe St. Konrad Fahrzeugpräsentation und Löschvorführungen der Freiwilligen Feuerwehr Plochingen Fahrzeugschau, Infostand und Vorstellung des Drohnen-Projekts und Sanitätsdienst des DRK Plochingen Turmöffnung und Infostand des Schwäbischen Albvereins Plochingen (beim Albvereinsturm)

In der Paul-Gerhardt-Kirche

Fotopräsentation „Der Stumpenhof gestern und heute“ auf der Leinwand in der Kirche, Vorführungen: Samstag: 17.00 Uhr und Sonntag: 14.00 Uhr und 16.30 Uhr

In der Kirche St. Johann

Sonntag, 12.00 Uhr: Führung zu den Glasfenstern des Glaskünstlers Heribert Friedland in St. Johann mit Jürgen Günther, Dauer ca. 30 Minuten, Treffpunkt vor der Kirche

Bewirtungsangebot

Samstag, 15.00 - 23.00 Uhr, Sonntag 11.00 - 19.00 Uhr

Grillspezialitäten Fußballverein Plochingen

Bier, Cocktails Teckplatzbistro

alkoholfreie Getränke, Wein Musikverein Stadtkapelle

Maultaschen, Natursäfte WEK / Um’s Eck

Kuchen, Kaffee, Popcorn, gebr. Mandeln WEK / Café Morlock

Kessler-Sekt Harmonikafreunde Plochingen

Waffeln Elternbeirat des Kindergartens Bühleichenweg

Flammkuchen, Pommes Verein zum Erhalt der altdt. Holzofenbackkunst