31. Internationaler Oster- & Künstlermarkt in Fellbach

Bereits zum 31. Mal lädt die Schwabenlandhalle pünktlich vor Ostern zum traditionellen Internationalen Oster- und Künstlermarkt ein. Am 21. und 22. März verwandelt sich die Halle erneut in ein buntes Osterparadies, das zum Bummeln, Stöbern, Kaufen, Träumen und Staunen einlädt. Vom bemalten Hühnerei bis zum ausgefallenen Silberring – auf etwa 3.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche ist für jeden etwas dabei. Insgesamt sind an diesem Wochenende wieder mehr als 180 KunsthandwerkerInnen persönlich vor Ort, die unter anderem über 11.000 Schmuckeier im Gepäck haben: Ob Märchen, Blumen, Vögel oder Katzen; ob gekratzt, gestickt, perforiert oder in Scherenschnitt-Technik; ob vom Huhn, der Wachtel, der Gans oder der Ente - den anwesenden Künstlern gelingt es, jedes Ei individuell und künstlerisch zu gestalten.

Internationaler Oster- & Künstlermarkt, 21. und 22. März, ab 11 Uhr, Schwabenlandhalle, Fellbach, www.schwabenlandhalle.de