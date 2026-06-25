Am letzten Juli-Wochenende, mit Beginn der Sommerferien, lädt Familie Benz wieder ein zum bekannten Rondo-Weinfestival. Das Weingut sorgt mit seinem mediterranen Flair für die perfekte Urlaubsstimmung. Leckere Sommerweine, spritziger Sekt und fruchtige Cocktails laden zum Genießen ein. An beiden Abenden sorgt Livemusik für die perfekte Feierstimmung. »Die Rossinis«, eine Band weit über die ­Musikszene Badens und Frankens hinaus bekannt, laden am Freitagabend zu Tanz und Gesang ein. Am Samstagabend bereichert die Tanz- und Partyband »Fun Music« das Weinfest. Um die Urlaubsstimmung auch bei schlechtem Wetter garantieren zu können, bietet der Innenhof dank großer Schirme auch trockene Sitzplätze.

Fr. 31. Juli und Sa. 1. August, Weingut Benz, Lauda Königshofen, weingut-benz.de