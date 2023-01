Der Leonberger Pferdemarkt blickt auf eine über 330 Jahre alte Tradition zurück. Ursprünglich als Vieh- und Krämermarkt ins Leben gerufen, veränderte sich das Fest im Laufe der Jahre immer wieder, behielt aber bis heute den traditionellen Pferdehandel auf dem Marktplatz bei.

Seit über 300 Jahren feiern die Leonbergerinnen und Leonberger immer am zweiten Dienstag im Februar ihr Traditionsfest, das moderne und

historische Inhalte in sich vereint. Der gelungenen Symbiose zwischen Unterhaltungs- und Fachprogramm verdankt die Veranstaltung ihre Beliebtheit und überregionale Attraktivität.

Während sich das Marktgeschehen in den Gründerjahren hauptsächlich auf den Verkauf von Pferden und Vieh – später auch Hunden – beschränkte, spiegelt sich heute auch die veränderte Stellung des Pferdes in unserer Gesellschaft vom landwirtschaftlichen Gebrauchstier zum Sport- und Freizeitpartner im Pferdemarkt wieder. Das mehrtägige Programm berücksichtigt diese Entwicklung indem es neben dem traditionellen Handel gleichermaßen pferdewissenschaftliche und sportliche Veranstaltungen, Seminare, aber auch reine Schauveranstaltungen und Freizeitvergnügen wie Vergnügungspark, Jugenddisko und Krämermarkt bietet. Auch das gastronomische Angebot hat sich Laufe der Zeit weiterentwickelt – heute klingt der Pferdemarkt laut und feuchtfröhlich in den Kellern der Altstadt und in der Maschinenhalle der Feuerwache aus.

Das große Finale des Pferdemarktes ist in jedem Jahr der Festumzug am Dienstag. Über 100 Festwagen, Kapellen, Fußgruppen und Pferdegespanne ziehen dann durch Leonbergs Straßen und unterhalten die zahlreichen Besucher am Straßenrand.

330. Leonberger Pferdemarkt

Fr. 10. bis Di. 14. Februar,

Innenstadt, Leonberg, www.leonberger-pferdemarkt.de