34. Schlachtfest in Untermünkheim

Auch in diesem Jahr rauchen die Kessel beim traditionellen Schlachtfest der Seniorenkicker des TURA Untermünkheim. Die Gastgeber verwöhnen die Gäste wieder mit Spezialitäten rund ums Schwein, wie Schlachtplatte, Blut- und Leberwurst, Schnitzel und Bratwürste. Alle Gerichte gibt es auch zum mitnehmen. Fleischbrühe wird kostenlos gereicht. Hierfür werden die Besucher gebeten, geeignete Behältnisse mitzubringen. Natürlich werden die Gäste auch mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Neben einer Tombola mit attraktiven Preisen wird auch ein Rahmenprogramm geboten, ebenso wie ein Kinderprogramm am Nachmittag. Bei gutem Wetter können sie sich auf einer großen Hüpfburg vor der Halle austoben. Ab 19 Uhr gibt es Live-Musik mit dem »Fidelen Frieder« und Barbetrieb, damit die Gäste bis tief in die Nacht mit den alten Herren feiern können.

Sa. 16. März, 11 Uhr, Weinbrennerhalle, Untermünkheim, www.tura-untermuenkheim.de