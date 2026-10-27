35. Aalener Jazzfest, 03. bis 07.11.26

Mit einem besonderen Auftakt startet das 35. Aalener Jazzfest: Am 3. November eröffnet der belgische Singer-Songwriter Milow im KulturBahnhof Kubaa die Festivaltage. Im Rahmen seiner »Boy Made Out Of Stars Unplugged«-Tour präsentiert er in Aalen ein exklusives akustisches Konzert. Auf dem Programm stehen neue Songs wie »Crazy For You« ebenso wie bekannte Hits à la »Ayo Technology«. Das reduzierte Unplugged-Format rückt dabei vor allem Milows Qualitäten als Songwriter und Geschichtenerzähler in den Mittelpunkt. Mit Milow beginnt ein Festival, das seit Jahrzehnten für musikalische Offenheit und internationale Qualität steht. Das Aalener Jazzfest zählt zu den bedeutendsten Jazzveranstaltungen Deutschlands und verbindet klassischen Jazz mit Funk, Soul, Fusion, Rock und Weltmusik. Seit 1992 gastieren internationale Stars und herausragende Nachwuchskünstler in Aalen. Rund 13.000 Besucher werden jährlich erwartet. Die Geschichte des Festivals reicht bis ins Jahr 1989 zurück. Damals gründete sich die Aalener Kulturinitiative kunterbunt e.V. mit dem Ziel, ehrenamtliche Kulturarbeit auf professionellem Niveau zu leisten und ein hochkarätiges Jazzfestival aufzubauen. Heute gehört das Aalener Jazzfest zu den fünf größten deutschen Festivals für Jazz und verwandte Genres. Zu den Künstlern, die im Laufe der Jahre in Aalen aufgetreten sind, zählen unter anderem Miles Davis, B.B. King und Ray Charles.

Nach Milows Auftakt folgt am 4. November das »JazzNights Special« mit der vielfach ausgezeichneten New Yorker Flötistin Jamie Baum und ihrem Quartet. Anschließend präsentiert die deutsche Jazzpianistin Anke Helfrich mit ihrem Trio ihr aktuelles Album »We’ll Rise«. Die britische Soul-Sängerin Kat Eaton beschließt den Abend mit einer Mischung aus Blues, Soul und jazzgefärbtem Gesang. Am 5. November stehen zunächst Julian & Roman Wasserfuhr mit ihrem Programm »Safe Place« auf der Bühne. Danach treffen bei »Brothers« Trompeter Till Brönner und Pianist Frank Chastenier aufeinander. Der 6. November bringt mit der WDR Big Band und der Mark Lettieri Group geballte Funk- und Fusion-Energie, bevor das schwedische Trio Dirty Loops mit seinem virtuosen Mix aus Pop, Funk und Jazz übernimmt. Im The Room sorgen Zohar & Adam für eine genreübergreifende Note. Der Festivalsamstag am 7. November beginnt mit einer Solomatinee des Pianisten Markus Becker, der Klassik und Jazz verbindet. Am Abend bringen Young Gun Silver Fox ihren West-Coast-Sound nach Aalen. Den Höhepunkt bildet St. Paul & The Broken Bones aus Alabama mit einer energiegeladenen Mischung aus Psych-Funk, Gospel und Rock. Den Abschluss des Jazzfest gestaltet » The In The House Band« ein eingespieltes Ensemble erfahrener Musiker, das gemeinsam mit Special Guests aus dem Festivalprogramm spielt.

Das Festivalprogramm

Di. 3. November, 20 Uhr, KUBAA: Milow

Mi. 4. November, 19 Uhr, KUBAA: Jamie Baum & Quartet

Mi. 4. November, 20:30 Uhr, KUBAA: Anke Helfrich Trio

Mi. 4. November, 22 Uhr, KUBAA: Kat Eaton

Do. 5. November 19:30 Uhr, KUBAA: Julian & Roman Wasserfuhr Quartet

Do. 5. November, 21 Uhr, KUBAA: Brothers – Till Brönner meets Frank Chastenier Trio

Fr. 6. November, 19:30 Uhr, KUBAA: WDR Big Band meets The Mark Lettieri Group

Fr. 6. November, 21 Uhr, KUBAA Dirty Loops

Fr. 6. November, 23 Uhr, The Room: Zohar & Adam

Sa. 7. November, 14 Uhr, The Room: Markus Becker Solo

Sa. 7. November, 19:30 Uhr, KUBAA: Young Gun Silver Fox

Sa. 7. November, 21 Uhr, KUBAA: St. Paul & The Broken Bones

Sa. 7. November, 23 Uhr, The Room: The In The House Band

35. Aalener Jazzfestival, Di. 3. bis Sa. 7. November, KUBAA & The Room Aalen, alle Infos & Termine: aalener-jazzfest.de