35. Eberbacher Apfeltag

Ein sonniger Herbsttag, an vielen Ecken duftet es nach frischen Äpfeln oder Apfelkuchen und Apfelküchle – das kann nur eines heißen: Es ist wieder soweit. Der Eberbacher Gewerbeverein EWG und die Stadt Eberbach veranstalten den weit über die Grenzen der Stadt bekannten Eberbacher Apfeltag. Wieder sind viele lokale Akteure dabei. Der Fanfarenzug Eberbach eröffnet um 12 Uhr vom Bahnhofsplatz beginnend mit einem musikalischen Gruß bei einem Zug durch die Altstadt dieses besondere Ereignis. Entlang der Friedrichstrasse und der Bahnhofstrasse stellen Autohäuser aus Eberbach und Umgebung die aktuellen Automodelle vor. Die Reservistenkameradschaft ist wieder mit ihrer bewährten Gulaschkanone dabei und lockt mit der einzigartigen Erbsensuppe aus der Feldküche. Auf dem Leopoldsplatz spielen die Gaiberger Musikanten zum Tanz auf, der Eberbacher Sportclub ist mit verschiedenen Abteilungen dabei und bietet neben Bratwurst auch Rollbraten vom Grill. Für Getränke ist natürlich ebenfalls gesorgt. Das Cafè Viktoria bietet unter neuer Leitung wieder den längsten Apfelkuchen der Umgebung an. Beim Bummel durch die Altstadt lassen sich auch viele Dinge entdecken, verschiedene Stände entlang zum Alten Markt laden zur Information ein. Auf dem Alten Markt kann der Besucher mitverfolgen, wie aus dem gemahlenen Obst in einer traditionellen handbetriebenen Mostpresse der frische Apfelsaft gepresst wird. Dieser kann dann direkt an Ort und Stelle verkostete werden. Auf dem Spaziergang durch die Stadt erlebt man in der Hauptstraße kleine Läden mit ganz besonderen Angeboten und das Kuchenangebot der Riverside Gospel-Singer. Auf dem Neuen Markt spielt die Gruppe DILEIT und es gibt jede Menge an gastronomischen Köstlichkeiten. Die Eberbacher Geschäfte sind an diesem Sonntag von 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet. dg

So. 15. Oktober, 12:30 bis 17:30 Uhr, Innenstadt, Eberbach, www.ewg-eberbach.de